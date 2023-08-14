Об этом сообщает официальный сайт "Реала" .

Мадридцы арендовали вратаря "Челси" на один сезон. Они пошли на такой шаг после тяжелой травмы основного голкипера – Тибо Куртуа. Дублером бельгийца был украинец Андрей Лунин.

Карьера Кэпы Аррисабалаги

Кепа выступал за "Челси" с лета 2018 года. Лондонцы его приобрели из "Атлетика" из Бильбао за 80 млн евро. В прошлом сезоне испанец провел за "Челси" 39 матчей, из них 12 "на ноль", пропустил 45 мячей.

28-летний Аррисабалага выиграл из "Челси" Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Лигу Европы.

За сборную Испании голкипер сыграл 13 матчей и стал в составе победителем Лиги наций-2023.

Кепа играет за "Челси" с лета 2018 года. Его приобрели из "Атлетика Бильбао" за 80 млн евро. В прошлом сезоне испанец провел 39 матчей, из них 12 "на ноль", пропустил 45 мячей.

Травма Куртуа

Тибо Куртуа травмировался на тренировке. По выводам медиков мадридского клуба, бельгиец получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. При подобных травмах срок восстановления обычно составляет около шести месяцев. Таким образом, в 2023 году Куртуа за "Реал" больше не сыграет.

Андрей Лунин в "Реале"

По информации Marca , "Реал" этим летом был готов продать 24-летнего Андрея Лунина за 8 млн евро. На украинского вратаря есть спрос, хотя через год он может покинуть Мадрид бесплатно.

Действующий контракт голкипера с "Реалом" действует до лета 2024 года. В 2018 году Лунин перешел в мадридский клуб из луганской "Зари" за 8,5 млн евро.

В общей сложности Лунин сыграл за это время за "Реал" всего 18 матчей, большинство из которых в прошлом сезоне - 12. В них украинец пропустил 13 мячей, а 5 матча сыграл "на ноль".