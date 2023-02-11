"Реал" - "Аль-Хиляль": где и когда смотреть финал клубного чемпионата мира
В субботу, 11 февраля, в финале клубного чемпионата мира по футболу испанский "Реал" сыграет против "Аль-Хиляля" из Саудовской Аравии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Реал" и "Аль-Хиляль" проведут финальный матч и Рабати. Игра в Марокко начнется в 21:00. Вживую игру покажет Megogo.
На клубном чемпионате мира ворота мадридцев защищает украинец Андрей Лунин, заменивший травмированного основного голкипера – бельгийца Тибо Куртуа.
В полуфинале "Реал" победил египетский "Аль-Ахли" – 4:1. "Аль-Хиляль" одолел бразильский "Фламенго" - 3:2.
Клубный ЧМ-2022 по футболу
Финал
"Реал" (Испания), - "Аль Хиляль" (Саудовская Аравия)
11 февраля, 21:00
Работ, Марокко, "Стад Мулл Абдулла"
Прямая трансляция на Megogo
- 7 февраля в первом полуфинале клубного ЧМ-2022 "Фламенго" проиграл "Аль-Хилялю".
- 8 февраля вторым финалистом стал "Реал", разбивший "Аль-Ахли" .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.5
Покупка 39.5Продажа 40.19
-
EUR
Покупка 41.86Продажа 42.77
- Актуальное
- Важное