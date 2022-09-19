Реакция России на неудачи в Украине непредсказуема, - Пентагон
В США считают, что реакцию России на понесенные ею неудачи на войне в Украине нельзя предвидеть, и призывают американские войска к повышенной бдительности
Об этом сообщает " Голос Америки ".
"Война сейчас идет не слишком хорошо для России. Поэтому мы все обязаны поддерживать высокий уровень готовности", – сказал глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
Его высказывания стали напоминанием о риске эскалации на фоне успешного контрнаступления ВСУ.
Милли посетил военную базу в Польше, которая помогает Украине в военных действиях. В ходе поездки он осмотрел противовоздушную оборонную базу, включающую ракетный комплекс Patriot. Она может использоваться для обороны, если РФ рискнет вступить в войну с НАТО и атакует базу.
По оценкам Милли, американские войска в Европе не подвергаются какой-либо повышенной угрозе, но они должны находиться в состоянии готовности.
"Во время войны вы просто не знаете с высокой степенью уверенности, что произойдет дальше", - сказал он.
Милли отметил, что война находится на новом этапе, и предположил, что ситуация может измениться через несколько недель или месяцев.
"В этой связи мы должны очень внимательно следить за реакцией России на это", - добавил он.
- 16 сентября президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на $600 млн.
- В Пентагоне сообщили , какое оружие вошло в новый пакет помощи Украине на $600 млн.
- Также стало известно, что Украина получит две системы зенитно-ракетных комплексов NASAMS в течение двух месяцев.
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