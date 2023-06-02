В отчете отмечают , что 1 июня подразделения Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" провели очередную операцию в Белгородской области.

Известно, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что "на территории Белгородской области не было врага" при попытке прорыва, хотя на видеозаписях с геолокацией видно, что якобы военные указанных подразделений действовали на российской территории.

Аналитики отмечают: реакция российских чиновников и так называемых военных блогеров на ограниченную операцию в Белгородской области свидетельствует о том, что в российском информационном пространстве сохраняется повышенная тревога по поводу войны в Украине.

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Добавляется, что спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 1 июня, что президент РФ постоянно получает информацию о ситуации в Белгородской области и что Путин наградил главу Шебекинского района Владимира Жданова "Орденом Мужества" за его реакцию на ситуацию на границе.

Специалисты обращают внимание, что 1 июня Гладков договорился с властями нескольких российских регионов принять 1200 жителей Белгорода во время эвакуации. Кроме того, он также объявил об эвакуации 200 детей в Пензенскую область и планирует 3 июня эвакуировать еще 600 детей в Калужскую и Ярославскую области.

По мнению аналитиков, переговоры об эвакуации, внимании Путина и охарактеризовании упоминавшихся операций минобороны РФ как попытки "вторжения" на российскую территорию свидетельствуют о том, что Кремль пытается использовать эти ограниченные операции для поддержки текущих информационных поводов, имеющих целью представить войну в Украине как экзистенциальную, и заручиться поддержкой внутри страны для продолжительной войны.

Что известно о деятельности легиона "Свобода России" и РДК

Легион "Свобода России" – российский легион в составе ВСУ, сформированный в марте 2022 года после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

1 мая 2022 года стало известно, что на территории России стали появляться ячейки этого легиона.

Российский добровольческий корпус (РДК) – еще одно добровольческое формирование, которое борется на стороне Украины. Так, 29 марта РДК опубликовал видео , в котором опровергал участие украинской стороны в операции на территории Брянщины, состоявшейся 2 марта 2023 года. В то же время в своем видеоотчете РДК подтвердил свою причастность к операции на территории региона.

6 апреля РДК заявил , что снова проник из Украины на территорию России, в Брянской области, и вернулся без потерь. Тогда же в комментарии "Полигон медиа" добровольческое формирование отметило, что выполнило свои "пропагандистские задачи": пообщалось с местным населением и раздало листовки.

Уже 22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус заявили , что освободили населенные пункты Козинка и Гора-Подол Белгородской области РФ в рамках создания демилитаризованной зоны на границе с РФ, а в Грайворон вошли передовые отряды. В регионе был введен режим контртеррористической операции и эвакуированы ядерные боеприпасы.

Поздним вечером 22 мая в росСМИ появилась информация, что в Белгороде зафиксированы прилеты в административные сооружения, в частности в здания ФСБ и МВД, также сообщали об ударах беспилотников по админзданиям в Грайвороне и Борисовке.

29 мая Российский добровольческий корпус сообщил, что в очередной раз пересек границу РФ на День пограничника - таким образом "поздравил" российских военных.