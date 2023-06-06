"Реакция на подрыв Каховской ГЭС": в Twitter ООН появилось сообщение о дне русского языка, пользователи сети прокомментировали
В понедельник, 6 июня, когда стало известно о том, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области, в Организации Объединенных Наций написали о праздновании дня русского языка. При этом о случившемся в Украине не сказано ни слова. Пользователи сети отреагировали
Об этом пресс-служба ООН написала в твиттере.
Фото: ООН
Также в посте об этом написала и российская пресс-служба: "Ежегодно 6 июня, в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного разнообразия, в ООН отмечается День русского языка. Русский язык является одним из шести официальных языков ООН".
Это возмутило пользователей соцсети, поскольку в тот момент все украинские и мировые СМИ писали о том, как россияне взорвали дамбу одной из самых больших ГЭС в Украине. В результате затопления сотни украинцев могут остаться без домов.
Свою позицию выразил и председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук: "А еще сегодня носители русского языка взорвали Каховскую ГЭС. Но учитывая позицию ООН, день русского языка важнее экоцида, совершенного россиянами".
Также в комментариях под постом ООН многие пользователи, в том числе украинцы, выразили свое возмущение.
Фото: ООН
Что известно о Каховской ГЭС
Российские захватчики захватили главное сооружение Северо-Крымского канала и Каховскую ГЭС 24 февраля прошлого года. Каховская ГЭС расположена в 5 км от захваченной россиянами Новой Каховки. Забор воды для разблокированного оккупантами с начала вторжения Северо-Крымского канала производится именно в Каховском водохранилище.
Эта ГЭС – нижняя и последняя по счету (шестая) ступень в каскаде Днепровских водохранилищ. Гидроэлектростанция возле Новой Каховки обеспечивает годовую регулировку стока Днепра для того, чтобы в южной части Украины были электричество и вода.
20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уже предупреждал, что Россия готовится устроить новый масштабный теракт – взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Тогда же он перечислил другие последствия, которыми грозит подрыв Каховской ГЭС и дамбы:
- в опасной зоне окажутся сотни тысяч южан Украины, которые могут пострадать от спровоцированного наводнения
- может быть разрушено обеспечение водой значительной части юга Украины и Крыма
- российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию без воды для охлаждения, ведь вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища
- общие разрушительные экологические, гуманитарные, техногенные последствия такого теракта достигнут масштабов "исторической катастрофы"
Позже глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова обращалась к херсонцам в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС. Она публиковала алгоритм действий, которые следует выполнить в случае подрыва дамбы водохранилища.
Во вторник, 6 июня 2023 года, российскими оккупационными войсками был совершен подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов Херсонщины, а президент Украины созвал экстренное заседание Совета безопасности и обороны.
Энергоатом заявил, что это может иметь негативные последствия для ЗАЭС, однако ситуация контролируема.
Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк считает, что РФ пытается разыграть очередную карту техногенного шантажа, чтобы давить на Украину.
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