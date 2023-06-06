Об этом пресс-служба ООН написала в твиттере.

Фото: ООН

Также в посте об этом написала и российская пресс-служба: "Ежегодно 6 июня, в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного разнообразия, в ООН отмечается День русского языка. Русский язык является одним из шести официальных языков ООН".

Это возмутило пользователей соцсети, поскольку в тот момент все украинские и мировые СМИ писали о том, как россияне взорвали дамбу одной из самых больших ГЭС в Украине. В результате затопления сотни украинцев могут остаться без домов.

Свою позицию выразил и председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук: "А еще сегодня носители русского языка взорвали Каховскую ГЭС. Но учитывая позицию ООН, день русского языка важнее экоцида, совершенного россиянами".

Также в комментариях под постом ООН многие пользователи, в том числе украинцы, выразили свое возмущение.

Фото: ООН

Что известно о Каховской ГЭС

Российские захватчики захватили главное сооружение Северо-Крымского канала и Каховскую ГЭС 24 февраля прошлого года. Каховская ГЭС расположена в 5 км от захваченной россиянами Новой Каховки. Забор воды для разблокированного оккупантами с начала вторжения Северо-Крымского канала производится именно в Каховском водохранилище.

Эта ГЭС – нижняя и последняя по счету (шестая) ступень в каскаде Днепровских водохранилищ. Гидроэлектростанция возле Новой Каховки обеспечивает годовую регулировку стока Днепра для того, чтобы в южной части Украины были электричество и вода.

20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уже предупреждал, что Россия готовится устроить новый масштабный теракт – взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Тогда же он перечислил другие последствия, которыми грозит подрыв Каховской ГЭС и дамбы:

в опасной зоне окажутся сотни тысяч южан Украины, которые могут пострадать от спровоцированного наводнения

может быть разрушено обеспечение водой значительной части юга Украины и Крыма

российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию без воды для охлаждения, ведь вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища

общие разрушительные экологические, гуманитарные, техногенные последствия такого теракта достигнут масштабов "исторической катастрофы"

Позже глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова обращалась к херсонцам в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС. Она публиковала алгоритм действий, которые следует выполнить в случае подрыва дамбы водохранилища.

Во вторник, 6 июня 2023 года, российскими оккупационными войсками был совершен подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов Херсонщины, а президент Украины созвал экстренное заседание Совета безопасности и обороны.

Энергоатом заявил, что это может иметь негативные последствия для ЗАЭС, однако ситуация контролируема.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк считает, что РФ пытается разыграть очередную карту техногенного шантажа, чтобы давить на Украину.