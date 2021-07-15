"Реакция на критику власти, поддержку активистов и отказ лизать ** пы": Сенцов обвинил ОПГ в препятствовании его кинопроекту
Режиссер Олег Сенцов считает, что из-за его гражданской позиции глава Офиса президента Андрей Ермак оказал влияние на Госкино, которое сняло новый проект режиссера с конкурса на госфинансирование
Об этом он написал в Facebook.
"Мой следующий проект под названием" Кай ", драма о семейных отношениях, которую мы подали на госфинансирование даже не был допущен к следующему питчинг Госкино. Официальная причина - низкие оценки экспертов. Когда тебя снимают с конкурса не из слабый сценарий, а через твою общественную позицию и политические взгляды, это не имеет никакого отношения к честному творческого отбора лучших ", - написал режиссер.
Сенцов заметил, что не может найти информацию об экспертах Госкино.
"Ноунейм эксперты, фамилии которых даже не указывают ни в их выводах, ни на сайте Госкино, поставили моему проекту заранее низкие оценки по указанию председателя Офиса президента. Как мне сообщили неофициально - это реакция на мою критику власти, поддержку активистов, преследуемых и отсутствие ожидаемого уровня почитания. а проще говоря - отказе лизать ж ** ы. Это попытка указать место ", - считает режиссер.
Он отметил, что его позиция останется неизменной.
"Все что я хотел, это честно снимать кино, но я больше не могу это делать. По крайней мере в Украине, и по крайней мере при этой власти.", - резюмировал Сенцов.
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