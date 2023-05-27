Об этом сообщает официальный сайт Белого дома .

На вопрос, как он относится к перемещению Россией тактического ядерного оружия в Беларусь, Байден ответил, что крайне негативно.

"Моя реакция крайне отрицательна", – сказал президент США на брифинге.

В то же время, о том, как Вашингтон будет реагировать на такой шаг, Байден не уточнил.