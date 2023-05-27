"Реакция крайне отрицательна": Байден прокомментировал расположение ядерного оружия в Беларуси
Президент США Джо Байден заявил, что крайне негативно оценивает размещение российского ядерного оружия в Беларуси
Об этом сообщает официальный сайт Белого дома .
На вопрос, как он относится к перемещению Россией тактического ядерного оружия в Беларусь, Байден ответил, что крайне негативно.
"Моя реакция крайне отрицательна", – сказал президент США на брифинге.
В то же время, о том, как Вашингтон будет реагировать на такой шаг, Байден не уточнил.
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