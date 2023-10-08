"Реакция Китая сдержанна и прогнозирована": аналитик Шевченко о реакции КНР на события в Израиле

Об этом стало известно с эфира телеканала "Эспрессо".

"Пока реакция довольно сдержанная и прогнозируемая, потому что Китай в целом пытается сейчас выступать с позиции миротворца и сейчас его реакция отвечает этим тезисам. МИД КНР выпустили заявление, где осудили эскалацию и сказали, что они надеются, что ситуация будет как-то стабилизироваться. То есть это более общие принципы, Китай осуждает определенные эскалационные моменты и призывает к тому, чтобы было примирение", - отметил он.

Аналитик считает, что здесь очень важно понять позицию Китая, потому что летом была встреча президента Палестины в Пекине с Си Цзиньпинем.

"Там были довольно серьезные переговоры, после чего Си Цзиньпинь заявил, что Китай готов стать брокером в решении этой конфронтации между Палестиной и Израилем. Я думаю, что регион Израиля очень важен для Пекина, поэтому Китай очень уважительно смотрит", - подчеркнул Шевченко.

События в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны".

Для ударов по командным пунктам палестинцев ЦАГАЛ активно задействовал авиацию. Также начата зачистка оккупированных ХАМАСом общин.

Кроме того, велика угроза, что с севера по Израилю может ударить шиитская "Хезболла", ведь ее главный партнер и поставщик Исламская Республика Иран (ИРИ) призвала джихадистов "освободить Иерусалим".