Реакция Германии на аннексию Крыма должна была быть жестче, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу признал, что реакция на противоправную аннексию Россией Крыма в 2014 году должна быть иной
Об этом Шольц заявил в пятницу в ходе конференции бундесвера в Берлине.
"Я хочу сказать совершенно однозначно, что, пожалуй, по крайней мере, оглядываясь назад, было бы вполне правильно жестче среагировать на аннексию Крыма", - сказал немецкий канцлер.
По его словам, в таком случае идея подобного нападения на Украину, возможно, "не завладела бы столь сильно помыслами президента Владимира Путина".
Международное сообщество ввело санкции против России после противоправной аннексии Крыма в 2014 году. При этом Германия не прекратила экономических и дипломатических отношений с Москвой.
- 29 августа Шольц призвал принять Украину в ЕС и назвал Россию неоимпериалистической автократией. По его словам Евросоюзу необходимо провести кардинальные реформы, чтобы подготовиться к принятию новых членов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.84
-
EUR
Покупка 39.66Продажа 40.76
- Актуальное
- Важное