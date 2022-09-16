Об этом Шольц заявил в пятницу в ходе конференции бундесвера в Берлине.

"Я хочу сказать совершенно однозначно, что, пожалуй, по крайней мере, оглядываясь назад, было бы вполне правильно жестче среагировать на аннексию Крыма", - сказал немецкий канцлер.

По его словам, в таком случае идея подобного нападения на Украину, возможно, "не завладела бы столь сильно помыслами президента Владимира Путина".

Международное сообщество ввело санкции против России после противоправной аннексии Крыма в 2014 году. При этом Германия не прекратила экономических и дипломатических отношений с Москвой.

29 августа Шольц призвал принять Украину в ЕС и назвал Россию неоимпериалистической автократией. По его словам Евросоюзу необходимо провести кардинальные реформы, чтобы подготовиться к принятию новых членов.

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