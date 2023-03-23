Реактивную артиллерию россиян нужно уничтожать превентивно, - Игнат

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Он также сказал, что в уничтожении вражеской артиллерии могли бы помочь новейшие современные самолеты.

"Их (артиллерийские системы, - ред.) надо уничтожать превентивно. Есть контрартиллерийская борьба. Надо обнаруживать и уничтожать дальнобойным оружием, которое может туда доставать. Те же HIMARS и авиация. Если бы была мощная авиация с теми же средствами поражения, которые имеют современные западные самолеты, это было бы делать значительно проще. Именно поэтому мы сегодня видим такое внимание к процессу предоставления Украине современных западных самолетов", - сказал Игнат.

Также, спикер пояснил, что для борьбы с вражеской ПВО ракеты HARM устанавливаются на истребителе МиГ-29, однако эти самолеты не могут обеспечить весь необходимый функционал.

"Эти ракеты устанавливаются на советские истребители, но у них нет всего того функционала, который бы имели, если бы запускались с F-16. Тогда HARM работали бы эффективнее, дальше и точнее и уничтожали бы больше ПВО врага", - сказал Игнат.

Он подчеркнул, что поставить западные ракеты на советские самолеты – сложно и дорого. По словам Игнатия, в настоящее время в МиГах адаптируют систему связи под стандарты НАТО, улучшают GPS-навигацию и систему распознавания "свой-чужой", однако этого мало.

"Нужно было бы заменить половину самолета и поставить бортовые системы РЛС, чтобы адаптировать наши МиГ-29 под западные образцы вооружения. Тогда мы могли бы устанавливать и крылатые ракеты, и управляемые авиационные бомбы, и даже такие ракеты, как Harpoon. Сделать все это для советского самолета возможно, но заниматься этим невыгодно", - объяснил спикер.