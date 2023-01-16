Реабилитация, отпуска, лечение: нардеп Цымбалюк рассказал о подготовке законопроектов для защиты ветеранов войны
В Верховной Раде Украины подготовили ряд законопроектов по защите ветеранов войны с Россией, в частности, о социальном пакете для демобилизованных
Об этом в эфире Еспресо сообщил народный депутат от фракции "Батькивщина" Михаил Цымбалюк.
"Это серьезный вызов для власти, чтобы в этом году мы наконец-то утвердили матрицу поддержки ветеранов и их родственников. Мы хотим, чтобы это было четко и каждый военнослужащий или тот, кого могут мобилизовать знал - после демобилизации государство берет на себя определенные обязательства ", – отметил он.
По словам Цымбалюка, в парламенте наработали ряд законопроектов.
"Например, мы хотим отработать систему реабилитации военнослужащих. Чтобы человек имел не менее двух месяцев отпуска и чтобы его оплачивало государство. Мы хотим навести порядок с госпиталями, потому что сейчас они ведомственные и принадлежат разным структурам. По нашему мнению, это все должно принадлежать министерству ветеранов". совместно с Минздравом. За каждым демобилизованным героем должен ходить социальный пакет в отношении коммунальных и других вещей. Эти люди должны иметь право на внеочередное трудоустройство в органах государственной власти, местного самоуправления. Чтобы человек входил в мирную, гражданскую жизнь. Мы хотим, чтобы был пакет таких законодательных актов и подзаконных документов для защиты этих людей", - подытожил нардеп.
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