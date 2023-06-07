РДК заявил, что уже 7 дней контролирует Новую Таволжанку на Белгородщине
Командир Российского добровольческого корпуса заявил, что они уже 7 дней контролируют Новую Таволжанку Белгородской области
Об этом сообщает официальный телеграм-канал РДК.
"Уже 7 день РДК контролирует Новую Таволжанку. Других властей здесь нет", - говорится в заявлении командира РДК.
Что происходит в Белгородской области
22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус (РДК) сообщили об освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол Белгородской области РФ и вхождении их передовых отрядов в Грайворон.
2 июня РДК и легион "Свобода России" заявили о второй фазе рейда на Белгородщине. На этот раз российские партизаны сосредоточили внимание на городе Шебекино.
3 июня "легионеры" обвинили путинские войска в "хаотичном обстреле Белгородщины" и предложили жителям области эвакуацию вглубь Украины.
"Пограничная зона в Белгородской области стремительно превращается в серую зону (со стороны РФ): заброшенные дома, покинутые жители, полное отсутствие местной администрации и представителей полиции... В этой образовавшейся серой зоне РДК пытается закрепиться, чтобы потом навести порядок ", - проинформировали в свою очередь 3 июня в РДК.
Утром 4 июня добровольцы заявили о боях на подступах к Шебекино.
Днем 4 июня РДК и легион записали видео с двумя пленными, в котором обратились к областному руководителю Вячеславу Гладкову. Они попросили его прийти и забрать пленных подконтрольной Путину армии.
Гладков согласился на встречу ради того, чтобы забрать пленных, но в конце концов не пришел. Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" сообщили о своем намерении передать российских пленных в обменный фонд украинской стороны.
Представитель ГУР Андрей Юсов считает, что если в Украину поступят обращения о гумкоридоре для жителей Белгородщины, то наша страна их рассмотрит.
В среду, 7 июня, бойцы легиона "Свобода России" объявили, что считают Крым – временно оккупированной частью Украины.
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