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РДК записал видеообращение к вагнеровцам, которые не совершали военные преступления

25 августа, 2023 пятница
05:02
Война с Россией

"Русский добровольческий корпус" призвал наемников ЧВК Вагнера, не совершавших военных преступлений, перейти на сторону Украины

Об этом сообщает официальный телеграмм-канал РДК.

"Обращаюсь к бойцам ЧВК Вагнера, для которых доблесть и честь имеют еще хоть какой-то смысл. Судя по всему, вчера были цинично казнены ваш отец-основатель и командиры. И вы прекрасно знаете, кто за этим стоит. Поэтому сейчас вы стоите перед серьезным выбором: либо стать в стойло министерства обороны РФ и служить цепными псами для палачей ваших командиров, либо отомстить", - говорится в заявлении.

РДК призывают вагнеровцев, не совершавших военных преступлений, перейти на сторону Украины и закончить войну, а позже отправиться на Москву.

Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным

23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer, известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнер.

Журналист Виталий Портников убежден, что ликвидация Пригожина это месть Путина за уничтоженные самолеты и вертолеты ВС РФ.

Центр национального сопротивления сообщил, что наемники Вагнера пытаются покинуть лагеря в Беларуси и уехать в Россию на фоне сообщений о гибели своего главаря Евгения Пригожина в авиакатастрофе

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что без своих командиров вагнеровцы не способны устроить повторный мятеж против Путина.

Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой считается погибшим основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего главаря Вагнера Евгения Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое детонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не причастна к падению самолета Пригожина и пошутил, что это "не та помощь с самолетами, которую просила Украина".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что после вероятной смерти Пригожина, вагнеровцы продолжат заниматься дестабилизацией стран, граничащих с Беларусью.

В Соединенных Штатах убеждены, что самолет, пассажирами которого указывалась верхушка ПИК Вагнера, предположительно сбила ракета с территории России.

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь.

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Вагнергейт
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Евгений Пригожин
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