РДК "поздравил" российских пограничников с профессиональным праздником, в очередной раз пересек границу с РФ
Российский добровольческий корпус сообщил, что в очередной раз пересек границу РФ на день пограничника, таким образом "поздравив" российских военных
Об этом идет речь в телеграмме корпуса.
В сообщении отмечается, что цель этого перехода будет озвучена позже.
"Вчера пограничники РФ отмечали свой профессиональный праздник. Бойцы РДК поздравили их очередным успешным переходом "дырявой" государственной границы! Цель нашего перехода станет известна в ближайшее время, следите за обновлениями", - говорится в сообщении.
- 22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус заявили , что освободили населенные пункты Козинку и Гора-Подол Белгородской области РФ в рамках создания демилитаризованной зоны на границе с РФ, а в Грайворон вошли передовые отряды. В регионе был введен режим контртеррористической операции и эвакуированы ядерные боеприпасы.
- Поздним вечером 22 мая в РосСМИ появилась информация, что в Белгороде зафиксированы прилеты в административные сооружения, в частности в здания ФСБ и МВД, также сообщали об ударах беспилотников по админзданиям в Грайвороне и Борисовке.
- Губернатор Белгородской области РФ Гладков утром 23 мая заявил , что жителям Грайворонского округа "пока не стоит" возвращаться домой. Песков "глубоко обеспокоен".
РФ заявила, что убила 70 участников событий на Белгородщине, а остальных загнала в Украину. РДК говорит, что не имеет потерь.
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