Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией РДК "поздравил" российских пограничников с профессиональным праздником, в очередной раз пересек границу с РФ

РДК "поздравил" российских пограничников с профессиональным праздником, в очередной раз пересек границу с РФ

29 мая, 2023 понедельник
21:49
Война с Россией

Российский добровольческий корпус сообщил, что в очередной раз пересек границу РФ на день пограничника, таким образом "поздравив" российских военных

Об этом идет речь в телеграмме корпуса.

В сообщении отмечается, что цель этого перехода будет озвучена позже.

"Вчера пограничники РФ отмечали свой профессиональный праздник. Бойцы РДК поздравили их очередным успешным переходом "дырявой" государственной границы! Цель нашего перехода станет известна в ближайшее время, следите за обновлениями", - говорится в сообщении.

  • 22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус заявили , что освободили населенные пункты Козинку и Гора-Подол Белгородской области РФ в рамках создания демилитаризованной зоны на границе с РФ, а в Грайворон вошли передовые отряды. В регионе был введен режим контртеррористической операции и эвакуированы ядерные боеприпасы.
  • Поздним вечером 22 мая в РосСМИ появилась информация, что в Белгороде зафиксированы прилеты в административные сооружения, в частности в здания ФСБ и МВД, также сообщали об ударах беспилотников по админзданиям в Грайвороне и Борисовке.
  • Губернатор Белгородской области РФ Гладков утром 23 мая заявил , что жителям Грайворонского округа "пока не стоит" возвращаться домой. Песков "глубоко обеспокоен".
    РФ заявила, что убила 70 участников событий на Белгородщине, а остальных загнала в Украину. РДК говорит, что не имеет потерь.
Россия
Белгород
Читайте также:
Карім Бензема, Олександр Зубков, Реал - Шахтар, Ліга чемпіонів
28 мая, 2023 воскресенье
Украина получила прямую путевку в Лигу чемпионов
Ердоган
28 мая, 2023 воскресенье
Тайип Эрдоган одержал победу на президентских выборах в Турции
Атака на Київщину 29 травня
29 мая, 2023 понедельник
Ночная атака России: есть попадание по военному объекту в Хмельницкой области, 5 летательных аппаратов выведено из строя. В Одессе повреждена портовая инфраструктура
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.07
    Покупка 37.07
    Продажа 37.59
  • EUR
    Покупка 39.98
    Продажа 40.82
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
29 мая
22:15
С 1 июня Польша запретит въезд на территорию страны российских и белорусских грузовиков
21:27
В Бахмут на замену "вагнеровцам" заходят ВДВ и мотострелковые подразделения, – Череватый
20:55
Укренэрго
В Укрэнерго не планируют восстанавливать энергетическую инфраструктуру до уровня, который был в начале войны
20:34
Twitter
В ЕС допустили запрет Twitter на фоне отказа компании соблюдать европейские правила противодействия дезинформации
20:25
Ощущение опасности, утомляемость, нарушение сна: как украинцы оценивают изменения самочувствия
20:15
"Может быть подготовка к ночным атакам": Гуменюк сообщила, что россияне снова увеличили количество ракетоносителей в Черном море
20:00
Победные новости 460 дня войны: под Мариуполем уничтожили пансионат с сотнями оккупантов, а 20-летний Покемон из "Иглы" сбил летевшую на Киев ракету
19:50
OPINION
Он ушел
19:46
Контракты на поставку дополнительных ракет и систем ПВО: Зеленский провел Ставку главнокомандующего
19:29
За день враг нанес по Украине 53 авиаудара и совершил 20 обстрелов из РСЗО, — Генштаб
19:21
Эксклюзив
Возврат налоговых проверок и отмена упрощенной системы налогообложения для ФЛП – это выстрел себе в ногу, - нардеп Бобровская
19:12
Эксклюзив
Тарас Загородний
Россия и Китай нервничают из-за активности Украины в Африке, - политтехнолог Загородний
18:49
Рада разрешила национализировать банки подсанкционных владельцев
18:44
Эксклюзив
Предварительно 2,88 грн/кВт - это конечная цена за электроэнергию до окончания войны, - член НКРЭКУ Бабий
18:40
Эксклюзив
Александр Лукашенко
Вбросы о болезни Лукашенко перекрыли тему размещения ядерного оружия в Беларуси, - белорусский политолог Усов
18:33
Парламент освободил от налогообложения и ввозной пошлины компоненты для БПЛА
18:29
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица перед заключительным туром
18:21
Греция
Президент Греции распустила парламент и назначила выборы на июнь
18:08
NASA проведет историческую публичную встречу, посвященную НЛО
17:59
УПЛ: результаты всех матчей 29-го тура чемпионата Украины
17:55
Дания
"Украинцам нужно наше оружие и поддержка": Дания увеличит расходы на военную помощь
17:54
Под Мариуполем в результате "хлопка" погибли 100 российских военных, еще 400 получили ранения, - советник мэра
17:50
Обновлено
Рада приняла ввести санкции против Ирана на 50 лет
17:44
Порошенко в парламенте призвал срочно принять законы, необходимые для членства Украины в ЕС, и вернуть 30 тысяч ВСУ
17:40
Польша ввела санкции против режима Лукашенко. В списке есть предприниматели, связанные с российским капиталом
17:37
В Украине День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне сделали официальным выходным
17:29
Одну из выпущенных ночью по Киеву ракет сбил 20-летний нацгвардеец из ПЗРК
17:26
Эксклюзив
ЕС, НАТО и США возложили вину за новую эскалацию в Косово в Приштину, - эксперт-балканист Шимкевич
17:23
Обновлено
Россияне ударили по Днепропетровщине: погибла женщина, получили ранения 10 человек
17:20
В стенах Речного вокзала открыли American University Kyiv
17:15
Режиссер Мартин Скорсезе после встречи с папой Франциском заявил, что снимет фильм об Иисусе
17:12
Эксклюзив
Эрдоган понимает Украину и поддерживает ее политически, – посол в Турции Боднар
17:01
Обстрел 29 мая: правоохранители задержали двух молодых людей, снимавших работу ПВО в Киеве
16:55
Эксклюзив
Ракетный комплекс "Искандер"
Россия атакой Киева "искандерами" разрушила еще один миф об эффективности своего оружия, - военный эксперт Рябых
16:51
Россияне обстреляли населенные пункты Херсонщины: убит мирный житель
16:45
ОБСЕ
ОБСЕ отказалась назвать выборы в Турции честными и свободными
16:42
Митрополит УПЦ (МП) Павел после решения суда
Суд продлил митрополиту УПЦ МП Павлу домашний арест до 1 июля
16:16
OPINION
Половина словаков считает, что войну против Украины вызвал Запад и Украина. Почему и что с этим делать?
16:11
Предал присягу и перешел на сторону врага: соратнику Пушилина сообщено о подозрении
16:10
Эксклюзив
Силы сопротивления постоянно предлагают оккупантам совершать диверсии, бежать или сдаваться, - Гуменюк
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV