Об этом идет речь в телеграмме корпуса.

В сообщении отмечается, что цель этого перехода будет озвучена позже.

"Вчера пограничники РФ отмечали свой профессиональный праздник. Бойцы РДК поздравили их очередным успешным переходом "дырявой" государственной границы! Цель нашего перехода станет известна в ближайшее время, следите за обновлениями", - говорится в сообщении.