РДК и легион "Свобода России" готовятся атаковать наиболее критические объекты РФ, - представитель ГУР

Об этом представитель ГУР, генерал-майор Вадим Скибицкий сказал в интервью "Украинской правде"

"Они готовятся к активным действиям. Когда они заходили, Россия была не готова, вообще не понимала, что происходит на тот период времени. Но за это время, Россия значительно нарастила свое присутствие в приграничье возле нас. Второе – это оборудование территорий в инженерном отношении, усиление ПВО, усиление систем разведки и прочее, что связано именно с недопущением деятельности таких групп", - говорит Скибицкий.

В то же время в разведке подчеркнули, что РДК и легион "Свобода России" готовятся атаковать наиболее критические объекты РФ.

"Соответственно, планирование сейчас сложное, но действия планируются. Они проводятся с применением не только живой силы, но и других сил и средств для того, чтобы наносить поражение наиболее критическим объектам на территории РФ", - сказал Вадим Скибицкий.

Что известно о деятельности легиона "Свобода России" и РДК

Легион "Свобода России" – российский легион в составе ВСУ, сформированный в марте 2022 года после полномасштабного вторжения РФ в Украину. 1 мая 2022 года стало известно, что на территории России стали появляться ячейки этого легиона.

Российский добровольческий корпус (РДК) – еще одно добровольческое формирование, которое борется на стороне Украины. Так 29 марта РДК опубликовало видео, в котором опровергало участие украинской стороны в операции на территории Брянщины, состоявшейся 2 марта 2023 года. В то же время, в своем видеоотчете РДК подтвердило свою причастность к операции на территории региона.

6 апреля РДК заявил, что снова проник из Украины на территорию России, в Брянской области, и вернулся без потерь. Тогда же в комментарии "Полигон медиа" добровольческое формирование отметило, что выполнило свои "пропагандистские задачи": пообщалось с местным населением и раздало листовки.

24 августа РДК призвал наемников ЧВК Вагнера, не совершавших военных преступлений, перейти на сторону Украины. А 31 августа сообщил о соучастии в атаке на аэродром в Курской области.

Российский добровольческий корпус взял ответственность за очередной рейд в Брянскую область, состоявшийся утром 4 сентября