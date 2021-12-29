Разжигание вражды и организация массовых беспорядков: сыну белорусского оппозиционера Бабарыко предъявили новые обвинения
Сыну белорусского оппозиционера Виктора Бабарико Эдуарду грозит до 20 лет заключения за "разжигание вражды и организацию массовых беспорядков"
Об этом написал штаб Виктора Бабарико.
"Эдуарду Бабарико все-таки предъявили новые обвинения. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. По нашей информации, сына Виктора Бабарика обвиняют в разжигании вражды и организации массовых беспорядков", - говорится в сообщении.
Также в штабе оппозиционера отмечают, что неизвестен устав Эдуарда Бабарико в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов.
"Адвокаты под подпиской о неразглашении. Мы все еще ожидаем официальных комментариев СК и прокуратуры и требуем немедленного прекращения политически мотивированного уголовного преследования Эдуарда", – уточнили в сообщении.
Справка: раньше Эдуарду Бабарико грозило до 5 лет ограничения свободы. Он возглавлял предвыборный штаб Виктора Бабарыко. Его вместе с отцом задержали и поместили в СИЗО КГБ 18 июня 2020 года. Эдуард Бабарико обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) УК Беларуси.
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