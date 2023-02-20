Разжигал вражду и распространял пропаганду среди верующих: Главе Черкасской епархии УПЦ МП объявили подозрение
Служба безопасности Украины объявила о подозрении главе Черкасской епархии УПЦ Московского патриархата за разжигание вражды и распространение пропаганды среди верующих
Об этом информирует СБУ .
"Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины руководителя Черкасской епархии УПЦ МП в разжигании межконфессиональной розни", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что митрополит в публичных высказываниях среди священнослужителей и верующих, а также в официальных комментариях призвал нарушать равноправие региональной принадлежности и убеждений, в частности, распространял пропаганду.
"Установлено, что под его руководством администратор ведомственного сайта епархии размещал вражеские материалы по пропагандистским сайтам РПЦ, среди которых "patriarchia.ru" и "pravmir.ru"", - разъясняют в СБУ.
В публикациях представители неприятеля навязывали русские идеи и популяризировали московский режим, способствуя обострению внутренней ситуации в регионе.
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В ходе обысков дома у митрополита и в епархии обнаружили технику, телефоны, сетевое хранилище данных, внешний накопитель и печатные материалы, подтверждающие преступные действия.
В настоящее время руководителю Черкасской епархии УПЦ МП поставлено в известность о подозрении за нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозной принадлежности и убеждений.
Кроме того, решается вопрос о квалификации действий других причастных.
- Офис генерального прокурора открыл уголовное производство в отношении митрополита УПЦ МП, наместника Киево-Печерской лавры Павла из-за разжигания религиозной розни.
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