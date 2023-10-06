Разжигал религиозную рознь: СБУ сообщила новое подозрение митрополиту Черкасской епархии УПЦ (МП)
Служба безопасности объявила новое подозрение митрополиту Черкасской епархии УПЦ (МП), который во время домашнего ареста разжигал религиозную рознь
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что во время домашнего ареста во время расследования предыдущих преступлений он продолжил публично разжигать религиозную ненависть.
В начале этого года митрополиту сообщили о подозрении по фактам отрицания вооруженной агрессии РФ и распространения призывов к межконфессиональной розни. Тогда суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста и начал рассмотрение материалов производства по существу.
Однако это не остановило митрополита и в собственном доме он начал записывать провокативные видео, в которых повторял кремлевские нарративы о религиозных общинах в Украине.
Правоохранители установили, что в видеообращениях подозреваемый пренебрежительно высказывался о верующих и священнослужителях других конфессий. Также он пытался дискредитировать правоохранителей, проводивших меры безопасности на территории религиозных общин области.
После записи пропагандистских видео подозреваемый распространял деструктивный контент на YouTube-канале сайта Черкасской епархии УПЦ (МП). Тем самым митрополит действовал в интересах РФ и пытался дестабилизировать общественно-политическую обстановку в регионе.
Во время обысков по месту жительства клирика обнаружено:
- провокационное видео;
- компьютерную технику и мобильный телефон, используемый для записи и распространения враждебного контента.
На основании новых доказательств митрополиту поставлено в известность еще одно подозрение по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно).
Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- В феврале 2023 года Служба безопасности Украины объявила о подозрении главе Черкасской епархии УПЦ Московского патриархата за разжигание вражды и распространение пропаганды среди верующих.
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