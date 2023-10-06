Разжигал религиозную рознь: СБУ сообщила новое подозрение митрополиту Черкасской епархии УПЦ (МП)

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что во время домашнего ареста во время расследования предыдущих преступлений он продолжил публично разжигать религиозную ненависть.

В начале этого года митрополиту сообщили о подозрении по фактам отрицания вооруженной агрессии РФ и распространения призывов к межконфессиональной розни. Тогда суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста и начал рассмотрение материалов производства по существу.

Однако это не остановило митрополита и в собственном доме он начал записывать провокативные видео, в которых повторял кремлевские нарративы о религиозных общинах в Украине.

Правоохранители установили, что в видеообращениях подозреваемый пренебрежительно высказывался о верующих и священнослужителях других конфессий. Также он пытался дискредитировать правоохранителей, проводивших меры безопасности на территории религиозных общин области.

После записи пропагандистских видео подозреваемый распространял деструктивный контент на YouTube-канале сайта Черкасской епархии УПЦ (МП). Тем самым митрополит действовал в интересах РФ и пытался дестабилизировать общественно-политическую обстановку в регионе.

Во время обысков по месту жительства клирика обнаружено:

провокационное видео;

компьютерную технику и мобильный телефон, используемый для записи и распространения враждебного контента.

На основании новых доказательств митрополиту поставлено в известность еще одно подозрение по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно).

Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.