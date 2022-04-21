Разжигает межнациональную рознь. В Киргизии будут штрафовать за рашистский символ Z
Органы национальной безопасности Киргизии призвали жителей страны отказаться от использования символа Z. Он разжигает межнациональную рознь и пригрозили штрафами
Об этом сообщает Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана.
Силовики призвали организации по прокату карнавальных костюмов не сдавать на прокат карнавальную форму с символом Z. Жителей страны также предупредили о недопустимости использования этого знака.
Речь идет о так называемом марше "Бессмертный полк", проводимом в России и ряде постсоветских стран 9 мая в честь дня Победы во Второй мировой войне.
В силовом ведомстве подчеркнули, что символ Z разжигает межнациональную рознь и пообещали привлечь нарушителей к административной ответственности.
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