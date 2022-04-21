Об этом сообщает Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана.

Силовики призвали организации по прокату карнавальных костюмов не сдавать на прокат карнавальную форму с символом Z. Жителей страны также предупредили о недопустимости использования этого знака.

Речь идет о так называемом марше "Бессмертный полк", проводимом в России и ряде постсоветских стран 9 мая в честь дня Победы во Второй мировой войне.

В силовом ведомстве подчеркнули, что символ Z разжигает межнациональную рознь и пообещали привлечь нарушителей к административной ответственности.

Напомним, 18 апреля под Москвой прошла репетиция парада до 9 мая, самолеты сформировали в небе рашистскую свастику Z.

Эстония упразднила визы лицам с рашистскими знаками V и Z.

В Молдове запретили символы российской агрессии и военных преступлений: георгиевскую ленту и знаки Z и V.

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