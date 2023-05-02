Разыскиваемая МКС детская омбудсменка РФ дала интервью американцам: в ОПУ отреагировали
Детская омбудсменка РФ Мария Львова-Белова, ордер на арест которой издал Международный уголовный суд, дала интервью американскому каналу Vice News
Соответствующее видео опубликовано на YouTube .
Относительно ордера МКС , который был выдан за депортацию украинских детей, Львова-Белова с улыбкой сказала: "Я – мать, этим все сказано. Какой я военный преступник? О чем вы говорите?"
Также детская омбудсменка РФ заявила, что юрисдикцию Международного уголовного суда Россия не признает, а Женевская конвенция дает право "эвакуировать" детей из зон, где есть опасность для их жизни и здоровья.
В ответ советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил , что "РФ – это идеальная конструкция ада".
"Разыскиваемая МКС за военные (геноцидные) преступления Мария Львова-Белова вальяжно дает интервью американским журналистам, где рассказывает о "необычном материнском сердце" и искренне удивляется обвинениям", - написал он и напомнил, что РФ уничтожила дома украинских детей, убила их родителей и называет это спасением.
"Точнее иллюстрации к слову "людоед" невозможно придумать", - резюмировал Подоляк.
- 27 апреля Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о принудительной депортации украинских детей и взрослых в РФ, признав такие действия геноцидом .
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