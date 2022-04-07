Разъяснения по погребению: для родственников погибших в результате агрессии РФ открыли горячую линию

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МВД.



"Операторы готовы дать необходимую консультацию и разъяснения по процедуре захоронения", - говорится в сообщении.



Номер горячей линии – 0 894 201 867.



В полиции отметили, что в освобожденных от оккупантов населенных пунктах полицейские круглые сутки работают над поиском и идентификацией погибших мирных жителей.



"Большая просьба к гражданам использовать телефонную линию по назначению. По всем другим вопросам обращайтесь по номерам полиции вашего региона", - отметили в МВД.

Напомним, ранее СБУ создала горячую линию для сообщений о военных преступлениях РФ.