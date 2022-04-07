Разъяснения по погребению: для родственников погибших в результате агрессии РФ открыли горячую линию
Нацполиция открыла круглосуточную горячую линию для родственников людей, погибших в результате полномасштабной военной агрессии РФ против Украины
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МВД.
"Операторы готовы дать необходимую консультацию и разъяснения по процедуре захоронения", - говорится в сообщении.
Номер горячей линии – 0 894 201 867.
В полиции отметили, что в освобожденных от оккупантов населенных пунктах полицейские круглые сутки работают над поиском и идентификацией погибших мирных жителей.
"Большая просьба к гражданам использовать телефонную линию по назначению. По всем другим вопросам обращайтесь по номерам полиции вашего региона", - отметили в МВД.
- Напомним, ранее СБУ создала горячую линию для сообщений о военных преступлениях РФ.
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