Разъяренная женщина, трюки Брэда Питта, вампиры и миньоны: что посмотреть на выходных
Выходные — время, которое следует уделить семье и близким. Вашему вниманию подборка фильмов для просмотра в кино или дома — как вам удобно
"Миньоны. Становление злодея"
Minions: The Rise of Gru - в кино с 7 июля
Очередная часть анимационной франшизы о приключениях злодея Грю и его милых и неуклюжих миньонов. Мультфильм является спин-оффом фильма "Ничтожный я", 2010 г., и продолжением сольной картины милых любителей бананов "Миньоны", 2015 г.
На этот раз мы увидим приключения маленького Грю и его становления как злодея. Однако милая неловкость миньонов будет мешать Грю стать паршивцем № 1 в мире.
Сейчас история приключений Грю и миньонов являются самой кассовой анимационной франшизой в истории и 12-й по объему кассовых сборов среди фильмов всех времен.
"Скоростной поезд"
Bullet Train - в кино с 11 августа
Голливудская звезда Брэда Питта продолжает сиять в новом комедийном экшене от режиссера Дэвида Литча, подарившего нам "Джона Вика".
События картины разворачиваются в поезде, курсирующем между японскими городами Токио и Мориока. Среди пассажиров — 5 профессиональных убийц, имеющих связанные и одновременно противоречивые задачи — ликвидировать определенную цель.
Кстати, 58-летний Брэд Питт сам выполнил 95% трюков. А это стоит уважения и внимания.
"Дневная смена"
Day Shift - новинка на Netflix
Бад Яблонски в исполнении оскароносного Джейми Фокса работает уборщиком бассейнов. Однако это лишь прикрытие для его настоящей профессии — охотника на вампиров.
У трудолюбивого папы есть неделя, чтобы собрать деньги на оплату за учебу и брекеты для своей дочки. Если он этого не сделает, бывшая жена с дочкой переедут в другой город.
"Морское чудовище"
Sea Beast - на Netflix
Яркое и увлекательное анимационное противостояние между отважными охотниками и морскими монстрами.
Невероятное приключение выдающегося моряка Джейкоба Голланда и юной Мэйси Брамбл, завершение которой сменило целое королевство.
Это история о маленьком человеке, который смотрит на мир иначе и видит в злом и зловещем прекрасное, не боится неизведанных, наполненных причудливыми монстрами уголков Земли.
Три билборда за пределами Эббинга, Миссури"
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri - на Megogo
Очень интересный драматический фильм с элементами комедии, который завоевал 4 "Золотых глобуса" и 2 "Оскара".
Критики и зрители очень высоко оценили игру Сэма Роквелла и Фрэнсис Макдорманд, за что актеры получили вышеупомянутые награды.
В центре сюжета озлоблена на полицию Милдред Гейз, дочь которой изнасиловали и жестоко убили. Женщина устала терпеть бездействие копов, которые не могут найти убийцу.
А обвиняет она во всем шерифа Билла Уиллоуби, которому оставляет послание на трех билбордах: "Была изнасилована, пока умирала", "До сих пор никто не арестован?", "Почему так, шериф Уиллоуби?".
Такая дерзость женщины не остается незамеченной и влечет за собой ряд непредсказуемых событий.
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