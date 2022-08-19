"Миньоны. Становление злодея"

Minions: The Rise of Gru - в кино с 7 июля

Очередная часть анимационной франшизы о приключениях злодея Грю и его милых и неуклюжих миньонов. Мультфильм является спин-оффом фильма "Ничтожный я", 2010 г., и продолжением сольной картины милых любителей бананов "Миньоны", 2015 г.

На этот раз мы увидим приключения маленького Грю и его становления как злодея. Однако милая неловкость миньонов будет мешать Грю стать паршивцем № 1 в мире.

Сейчас история приключений Грю и миньонов являются самой кассовой анимационной франшизой в истории и 12-й по объему кассовых сборов среди фильмов всех времен.

"Скоростной поезд"

Bullet Train - в кино с 11 августа

Голливудская звезда Брэда Питта продолжает сиять в новом комедийном экшене от режиссера Дэвида Литча, подарившего нам "Джона Вика".

События картины разворачиваются в поезде, курсирующем между японскими городами Токио и Мориока. Среди пассажиров — 5 профессиональных убийц, имеющих связанные и одновременно противоречивые задачи — ликвидировать определенную цель.

Кстати, 58-летний Брэд Питт сам выполнил 95% трюков. А это стоит уважения и внимания.

"Дневная смена"

Day Shift - новинка на Netflix

Бад Яблонски в исполнении оскароносного Джейми Фокса работает уборщиком бассейнов. Однако это лишь прикрытие для его настоящей профессии — охотника на вампиров.

У трудолюбивого папы есть неделя, чтобы собрать деньги на оплату за учебу и брекеты для своей дочки. Если он этого не сделает, бывшая жена с дочкой переедут в другой город.

"Морское чудовище"

Sea Beast - на Netflix

Яркое и увлекательное анимационное противостояние между отважными охотниками и морскими монстрами.

Невероятное приключение выдающегося моряка Джейкоба Голланда и юной Мэйси Брамбл, завершение которой сменило целое королевство.

Это история о маленьком человеке, который смотрит на мир иначе и видит в злом и зловещем прекрасное, не боится неизведанных, наполненных причудливыми монстрами уголков Земли.

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Три билборда за пределами Эббинга, Миссури"

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri - на Megogo

Очень интересный драматический фильм с элементами комедии, который завоевал 4 "Золотых глобуса" и 2 "Оскара".

Критики и зрители очень высоко оценили игру Сэма Роквелла и Фрэнсис Макдорманд, за что актеры получили вышеупомянутые награды.

В центре сюжета озлоблена на полицию Милдред Гейз, дочь которой изнасиловали и жестоко убили. Женщина устала терпеть бездействие копов, которые не могут найти убийцу.

А обвиняет она во всем шерифа Билла Уиллоуби, которому оставляет послание на трех билбордах: "Была изнасилована, пока умирала", "До сих пор никто не арестован?", "Почему так, шериф Уиллоуби?".

Такая дерзость женщины не остается незамеченной и влечет за собой ряд непредсказуемых событий.