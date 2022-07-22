Соответствующее сообщение мид Франции опубликовало в твиттере.

Чиновники Франции подчеркивают, что война, которую ведет РФ в Украине, нарушает схемы экономических обменов и является одной из главных причин роста цен, который подрывает покупательную способность людей и тяготит производственные расходы компаний.

"Цена российской агрессии в Украине – это ускорение роста мировой инфляции в 2022 году до 8,5%", – говорится в сообщении.

Во французском миде отмечают, что российская агрессия усилила спекулятивное поведение и нарушила цепи поставок газа и нефти, создав напряжение на энергетических рынках. Соответственно мировые цены на энергоносители в 2022 году выросли на 50%.

Кроме того, война и блокирование россией черноморских портов нарушают экспорт продовольствия, повышают цены, влекут за собой дефицит товаров первой потребности и создают серьезные риски голода, в частности в Африке. Всего в результате действий России голод грозит от 11 до 19 млн человек в мире, говорят чиновники.

"Война, развязанная россией в Украине, глубоко влияет на международную экономическую ситуацию, затрагивая, в частности, наиболее уязвимые слои населения", - подчеркнуло мид Франции.

Французское министерство призывает россиян прекратить агрессию и уйти из Украины.

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