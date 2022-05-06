Развозили людям воду: в Луганской области пропали двое спасателей

Об этом в телеграме сообщил Сергей Гайдай.

"4 мая два работника ГСЧС - Денис Колотилов и Геннадий Муратов на служебном автомобиле выполняли гуманитарную миссию - везли в с.Нижнее (Горская громада) воду. После обеда перестали выходить на связь", - отметил он.

Ни мужчин, ни пожарной машины до сих пор не нашли. Поиски спасателей продолжаются. Есть вероятность, что они попали в плен, ведь в тот день у села были бои.

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