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Разворовывали топливо на Яворовском полигоне: трое военных пойдут под суд

17 февраля, 2022 четверг
11:11

ГБР завершило досудебное расследование в отношении трех участников организованной преступной группы, которые с июля 2020 года по март 2021 года разворовали 6,2 тыс. литров топлива стоимостью 175 тыс. грн

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Известно, что один из командиров взвода роты материального обеспечения организовал преступную группу, в которую привлек начальника состава роты и старший контрольно-пропускной пункт.

"Они указывали в ведомостях и путевых листах завышенные показатели использованного горючего, таким образом формируя его избыток. Затем организатор группы подыскивал покупателей среди местных жителей и планировал время для соглашения, когда на территории части не было руководства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что старший контрольно-пропускный пункт беспрепятственно пропускал на территорию автомобили, а начальник склада роты материального обеспечения предоставлял ключи от заправки склада и специальный магнит, без которого заправочный модуль не работает.

Таким образом, с июля 2020 года по март 2021 года было похищено 6,2 тыс. литров топлива стоимостью 175 тыс. грн.

Организатор преступной группы был задержан в марте прошлого года при получении 38 тыс. грн за партию похищенного горючего.

Участников группы обвиняют в хищении военного имущества, совершенном повторно по предварительному сговору организованной группой (ч.3 ст.28, ч.3 ст. 410 УК Украины).

Обвинительные акты направлены в суд.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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