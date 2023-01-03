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Разворовывали миллионы гривен на экспорте украинского зерна: СБУ ликвидировала коррупционную схему на таможне

3 января, 2023 вторник
17:01
Криминал

Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила преступную схему по хищению средств на экспорте украинского зерна

Об этом стало известно из telegram-канала Службы безопасности Украины.

"К организации сделки причастны более 10 чиновников. Среди них - заместитель начальника одного из департаментов Государственной таможенной службы и руководство Одесской таможни", - говорится в сообщении.

В частности, известно, что они наладили масштабный механизм уклонения от уплаты налогов за экспорт украинского зерна. Поэтому государство недополучило сотни млн грн.

Отмечается, что для реализации схемы ее участники привлекли более 370 коммерческих структур с признаками фиктивности.

Через них дельцы массово скупали пшеницу у частных фермеров, сельхозпредприятий и крупных агрохолдингов.

"Чтобы "запутать" торговые цепи и избежать уплаты обязательных платежей в бюджет, коммерсанты передавали продукцию из одной "фирмы-прокладки" в другую. И только после этого сбывали зерно экспортерам для продажи за границу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, сотрудники Бюро экономической безопасности обнаружили факты использования рисковых предприятий в экспортных процедурах и в письменном виде предупредили об этом Гостаможслужбу.

Однако чиновники таможни не учли соответствующие замечания и разрешили продажу более 1 млн тонн зерновой продукции коммерсантов за границу. Установлено, что эту пшеницу экспортировали через мощности зерновых терминалов в Одесском, Черноморском и Пивденном портах.

В ходе 30 обысков в административных помещениях центрального аппарата Гостаможслужбы, на территории портов и по местам жительства фигурантов правоохранители обнаружили:

черновые записи;
документы в электронном виде;
мобильные телефоны с доказательствами проведения сделки.

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СБУ
зерно
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