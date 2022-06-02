Об этом информируют на сайте Офиса генерального прокурора.

С 24 февраля по 31 марта военные нацгвардии РФ во время временной оккупации Бучи занимались мародерством местного населения. Ради наживы российские захватчики забирали имущество украинцев, которое использовалось не в военных целях. Среди ценностей, которые забирали рашисты, были нижнее белье, одежда, бытовая техника и другое.

После освобождения Киевщины российские оккупанты отступили в Беларусь. Награбленное в Украине пересылали из Мозыря своим родственникам по почте.

За хищение частного имущества население Бучанской городской территориальной громады Киевской области сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны 10 военнослужащим РФ (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В настоящее время решают объявить подозреваемых в международный розыск.

Напомним, в Буче в Киевской области завершается сбор и эксгумация тел погибших во время временной российской оккупации, уже обнаружили 412 тел. Ранее сообщалось, что Путин присвоил почетное звание бригаде, части которой совершали военные преступления в Буче. Прокуроры Бучанской окружной прокуратуры Киевской области заочно сообщили о подозрении 10 военнослужащим 64 отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск вооруженных сил РФ в составе 35 общевойсковой армии в жестоком обращении с гражданским населением.

В Мариуполе российские оккупационные войска занимаются мародерством не только ценностей жителей, но и реликтов искусства и культуры из музеев города.

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