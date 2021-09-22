Разворовали на "откатах" более 2 млн грн: СБУ разоблачила очередную схему на Укрзализныце

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



Согласно сообщению, сотрудники СБУ задокументировали новую схему хищения средств Укрзализныци. По предварительным данным, злоумышленники вносили недостоверную информацию об объеме выполненных работ, что позволило им присвоить около 2 млн грн.



По данным правоохранителей, схему организовали двое сотрудников фирмы-подрядчика, которая выиграла несколько десятков тендеров Укрзализныци.



Отмечается, что дельцов поддерживали отдельные сотрудники Укрзализныци, которые "закрывали глаза" на заведомо поддельные документы. Среди их схем было внесение ложных данных об объемах выполненных работ. Так, во время ремонта колесных пар отмечалось, что их ремонт проводился дважды, хотя на самом деле - только один раз. Таким образом, ремонт определенных агрегатов проводился только "на бумаге".



Согласно результатам инициированных СБУ экспертиз, эти махинации и нанесенный ущерб Укрзализныци составили около 2 млн грн.



В пресс-службе отметили, что должностные лица компании-подрядчика получили сообщение о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и служебном подлоге.

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