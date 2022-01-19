Разворовали более 26,8 млн грн: НАБУ завершило следствие в отношении должностных лиц Николаева и депутата Одесского горсовета

Об этом информирует НАБУ .



Детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП завершили расследование коррупционной схемы по завладению бюджетными средствами при выполнении работ по реконструкции Соборной площади в Николаеве и их дальнейшей легализации.



По версии следствия, участниками сделки являются заместитель мэра Николаева, первый заместитель директора одного из департаментов горсовета, семеро глав частной компании, один из которых является депутатом Одесского горсовета.



Им сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Четверым руководителям частных компаний также инкриминируют ч. 2 ст. 209 УК Украины.



В 2019 году департамент Николаевского горсовета объявил тендер на выполнение работ по реконструкции Соборной площади города. Как выяснило следствие, заместитель мэра и заместитель одного из департаментов горсовета, злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору с директорами частных компаний обеспечили победу в тендере одного заранее определенного ООО, которое и выполнило работы. Экспертиза установила, что цены на работы были завышены. В результате этого местная громада понесла убытки более чем на 26,8 млн грн.



В августе 2021 года НАБУ сообщило о подозрении злоумышленникам. Заммэра Николаева задержали в международном пункте пропуска "Лужанка - Берегшурань" на украинско-венгерской границе. Следствие предполагает, что он пытался уехать из Украины.

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