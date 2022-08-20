Разворовал более 363 тыс. грн на оборону города: мэру Константиновки от ОПЗЖ Азарову сообщили о подозрении
В Донецкой области мэру Константиновки и руководителю предприятия объявили подозрения за хищение более 363 тыс. грн на оборону города от россиян
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме.
Вместе с руководителем местного коммунального предприятия Олег Азаров не выстроил защитные объекты в городе. В начале апреля они разворовали 356 тыс. грн из бюджета горсовета, выделенных на оборону Константиновки, и распорядились ими по собственному усмотрению.
Мэру города и руководителю предприятия объявили в подозрении в завладении чужим имуществом и служебном подлоге (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Олег Азаров родился в российском Тольятти в 1976 году. Член запрещенной партии "ОПЗЖ".
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