Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме.

Вместе с руководителем местного коммунального предприятия Олег Азаров не выстроил защитные объекты в городе. В начале апреля они разворовали 356 тыс. грн из бюджета горсовета, выделенных на оборону Константиновки, и распорядились ими по собственному усмотрению.

Мэру города и руководителю предприятия объявили в подозрении в завладении чужим имуществом и служебном подлоге (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Олег Азаров родился в российском Тольятти в 1976 году. Член запрещенной партии "ОПЗЖ".

19 августа подозрения в госизмене объявили двум чиновницам из Херсона сообщили о подозрении в госизмене, которые "сдавали" российским оккупантам данные должностных лиц, которые не согласились перейти на сторону РФ и выехали на подконтрольную Украине территорию

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