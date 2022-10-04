Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Россиянка в разговоре плачет и просит мужа вернуться домой: "Пох*й на эту плату, мне нужно, чтобы ты дома был".

На это рашист говорит, что домой уже никак не вернуться.

"Я тоже домой хочу, но уже никак. Вчера пацаны, которые отказники были, их всех вернули обратно. Один до Талого пошел, но х*й знает где он теперь. А так всех пацанов вернули", - рассказал российский оккупант.

В то же время в России от мобилизации уклоняются призывники.

"Ты бы видел, что происходит в интернете, это вообще ничтожества, а не мужики, это ничтожества, трусы! Прячутся они. Бабы за них решают. Женщины разводятся с мужьями, лишают себя прав бл*ть. Потому что мужика не заберут, если он единственный этот... Ты представляешь, что люди делают? Люди ищут лазейки какие", - добавляет россиянка.