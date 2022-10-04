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"Разводятся, лишают себя прав на детей": россиянка рассказала, как женщины в РФ спасают мужей от мобилизации, - перехват

4 октября, 2022 вторник
18:44
война с Россией

В перехваченном разговоре россиянка рассказала, что женщины в РФ лишают себя прав на детей, чтобы мужчин не мобилизовали, а тех, кто на войне отказался служить, все равно возвращают назад

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Россиянка в разговоре плачет и просит мужа вернуться домой: "Пох*й на эту плату, мне нужно, чтобы ты дома был".

На это рашист говорит, что домой уже никак не вернуться.

"Я тоже домой хочу, но уже никак. Вчера пацаны, которые отказники были, их всех вернули обратно. Один до Талого пошел, но х*й знает где он теперь. А так всех пацанов вернули", - рассказал российский оккупант.

В то же время в России от мобилизации уклоняются призывники.

"Ты бы видел, что происходит в интернете, это вообще ничтожества, а не мужики, это ничтожества, трусы! Прячутся они. Бабы за них решают. Женщины разводятся с мужьями, лишают себя прав бл*ть. Потому что мужика не заберут, если он единственный этот... Ты представляешь, что люди делают? Люди ищут лазейки какие", - добавляет россиянка.

  • ГУР перехватил разговор рашиста с матерью о намерениях российских оккупантов уезжать из Украины.
  • В перехваченном разговоре захватчик признался , что ему стыдно смотреть в глаза украинцам, дома которых разрушили русские.
  • ГУР перехватило разговор рашиста с семьей, где тот признается , что не хочет денег, а хочет ехать домой.
  • Рашисты отступая из временно оккупированной части Харьковской области, гребут с собой технику местных жителей и даже турники из спортзалов.
  • В России ротации в Украине ждут жители Дальнего Востока и Камчатки. В то время как с россиян собирают деньги на зимнюю форму для рашистов.

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Россия
мобилизация
ГУР
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