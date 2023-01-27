"Развивает дружеские отношения в Азии": Тищенко попытался обосновать поездку в Таиланд в военное время

Об этом Тищенко сообщил в фейсбуке.

"Была поставлена задача — развитие дружеских взаимоотношений в направлении Азии и Африки. Например, во Вьетнаме украинской делегации не было с 2014 года. Поэтому я действительно нахожусь с командировкой в Азии. Все высшие руководители в курсе, как и глава моей фракции. Продолжается война и мы только выполняем приказы. Мое местонахождение не скрываю. Все мои встречи официальные и задокументированы", - пишет Тищенко.

Нардеп заявил, что его первой остановкой был вьетнамский Хошимин. О результатах работы Николай Тищенко пока не говорит. Заявил, что "в целях безопасности" расскажет все по приезду в Украину.

"Вторая остановка. Королевство Таиланд. Да, действительно, сегодня я второй день нахожусь в этой стране вместе со специалистами по региону. Результат: проведена встреча с представителями королевской семьи и достигнуто важное дипломатическое согласование для поддержки Украины. Далее возвращаюсь во Вьетнам, где также будут проведены рабочие встречи в рамках группы дружбы с моими вьетнамскими коллегами-парламентариями", - пишет Тищенко.

По словам нардепа, его командировка продолжается.

"В политику я пришел благодаря президенту и избирателям, все свои обещания перед которыми я выполнил. И дальше продолжу, несмотря ни на какие грязные технологии, четко выполнять поставленные Верховным Главнокомандующим задачи. И не отступлю, ведь его вектор полностью отвечает моему стремлению построить достойную страну и единую нацию. Сейчас моя командировка продолжится, как и планировалось. Ведь я действую исключительно в интересах Украины, которая сегодня включает в себя налаживание дипломатических отношений на международной арене для ускорения нашей Победы. Вернусь с положительным результатом для страны. Спасибо! Слава ВСУ", - говорится в сообщении.

Отметим, что Николай Тищенко ограничил комментарии под своим постом в Фейсбуке.

23 января СНБО принял решение о запрете на выезд должностных лиц за границу по негосударственным причинам.

26 января стало известно, что народный депутат от "Слуги Народа" Николай Тищенко проведет встречу с представителями украинской общины в Таиланде. Мероприятие состоится в четырехзвездочном отеле.

В свою очередь пограничники заявили, что нардеп Тищенко покинул территорию Украины законно.

В четверг, 26 января, нардепа Николая Тищенко исключили из партии "Слуга Народа" и уволили с должности заместителя председателя одноименной фракции.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что в условиях военного времени чиновники могут уезжать из страны только по решению СНБО.

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