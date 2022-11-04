Об этом министр заявил на онлайн-брифинге в пятницу, 4 ноября.

По словам Резникова, Украина сейчас развивает систему противовоздушной обороны, которая будет содержать не только ракеты, а также об использовании разного типа стрелкового оружия, зенитных комплексов.

"Такая сеть над Украиной должна быть создана благодаря разным системам. Испанское правительство объявило, что скоро мы получим от них системы Hawk 23, завершается подготовка наших экипажей", - сказал он.

"Я думаю, что сегодня мы услышим об объявлении очередного пакета помощи Украине от Соединенных Штатов. Это будет за подписью президента Байдена, и там мы услышим приятные новости", - заявил Резников.

Как отметил министр, о каких именно приятных новостях он знает, но ждет официальное объявление.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность передачи Украине систем ПВО Hawk.

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