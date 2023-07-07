Развитие шизофрении может начаться во время раннего периода развития плода, - ученые
Исследователи обнаружили пару генетических делеций, связанных с шизофренией, которые, вероятно, происходят во время раннего периода формирования плода
Об этом сообщило издание Science alert.
Открытие принадлежит группе исследователей во главе с клиницистом-ученым Гарвардской медицинской школы Эдуардо Маури, которые проанализировали генетические данные образцов крови почти 25 000 человек, больных шизофренией и без нее.
Хотя эти два генетических изменения требуют дальнейшей проверки, результаты исследования подтверждают идею о том, что шизофрения не всегда наследуется, а может быть приобретена задолго до того, как человек появляется на свет.
Теперь Мори и его коллеги идентифицировали два гена, названные NRXN1 и ABCB11, которые, как представляется, связаны с шизофренией, когда копии генов пропадают в утробе матери.
"Мы рассматриваем мутации, которые не наследуются от родителей", – объясняет Крис Уолш, старший автор и генетик из Бостонской детской больницы.
В NRXN1 и ABCB11 исследователи обнаружили изменения, которые называются вариациями числа копий – тип генетической ошибки, когда копии гена или длинные участки ДНК дублируются или, в таком случае, удаляются у одного человека по сравнению с другим.
В редких случаях вариации количества копий могут быть унаследованы, что приводит около 5 процентов случаев шизофрении. Эти так называемые мутации зародышевой линии проявляются в каждой клетке организма, поскольку они были записаны в геном человека еще до того, как оплодотворенная яйцеклетка претерпела первое деление.
Исследования также показывают, что четыре из пяти случаев шизофрении можно проследить в гены, унаследованные от родителей ребенка, а недавние исследования пополнили список известных генетических связей. Однако это все еще оставляет примерно 20 процентов случаев без очевидной основы в виде наследственности.
Из двух генов, обнаруженных в данном исследовании, Мори и его коллеги обнаружили частичную делецию NRXN1 в пяти случаях шизофрении, и ни у здоровых людей из контрольной когорты.
Справка
Шизофрения – это серьезное неврологическое расстройство, возникающее вследствие сложного сочетания генетических и экологических факторов, причем такие события, как детские травмы или вирусные инфекции, вероятно, играют определенную роль, увеличивая риск возникновения симптомов шизофрении в виде бреда или нарушения мышления в дальнейшей жизни.
Его страдают 1 из 300 человек во всем мире, обычно он проявляется в раннем взрослом возрасте. Однако существуют доказательства того, что физиологические причины шизофрении возникают либо на ранних сроках беременности, либо в результате гестационных осложнений.
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