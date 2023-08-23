Развитие пунктов пропуска, железнодорожного сообщения и строительство моста через Днестр: Шмыгаль встретился с премьером Молдовы
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в среду, 23 августа, встретился со своим коллегой из Молдовы: премьеры обсудили строительство моста через Днестр и развитие пунктов пропуска и железнодорожного сообщения между странами
Об этом Шмыгаль написал в telegram .
По его словам, Украина с Молдовой договорились о развитии совместного контроля на границе.
"Отметили наш прогресс в развитии логистики в условиях блокирования Россией "зернового коридора" в Черном море. Быстрое решение по строительству моста через Днестр, развитие пунктов пропуска, железнодорожного сообщения - все это очень важно и решающее для нас", - отметил Шмыгаль.
Он добавил, что также обсудил с коллегой сотрудничество по дальнейшей евроинтеграции Украины и Молдовы.
Шмыгаль поблагодарил Молдову за поддержку с первых дней российского полномасштабного вторжения и подчеркнул, что визит молдавской делегации будет способствовать развитию двусторонних контактов и продуктивному диалогу в будущем.
- Премьер-министр Республики Молдова Дорин Речан 22 августа прибыл с рабочим визитом в Киев. Он пробудет в столице Украины до 24 августа.
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