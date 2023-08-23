Развитие пунктов пропуска, железнодорожного сообщения и строительство моста через Днестр: Шмыгаль встретился с премьером Молдовы

Об этом Шмыгаль написал в telegram .

По его словам, Украина с Молдовой договорились о развитии совместного контроля на границе.

"Отметили наш прогресс в развитии логистики в условиях блокирования Россией "зернового коридора" в Черном море. Быстрое решение по строительству моста через Днестр, развитие пунктов пропуска, железнодорожного сообщения - все это очень важно и решающее для нас", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что также обсудил с коллегой сотрудничество по дальнейшей евроинтеграции Украины и Молдовы.

Шмыгаль поблагодарил Молдову за поддержку с первых дней российского полномасштабного вторжения и подчеркнул, что визит молдавской делегации будет способствовать развитию двусторонних контактов и продуктивному диалогу в будущем.