Развитие оборонных возможностей и стратегическое партнерство: Зеленский встретился с Джонсоном
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели встречу, где обсудили стратегическое партнерство стран
Об этом сообщает ОПГ .
Представители стран встретились на полях 76-й Генассамблеи ООН.
Отмечается, что Зеленский и Джонсон оценили первые результаты внедрения Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Британией.
Так, стороны заявили о росте двустороннего товарооборота в первом полугодии этого года более чем на 70%.
Представители стран обсудили ситуацию по безопасности на Донбассе и вокруг Украины, в частности в Черноморско-Азовском регионе.
"Зеленский поблагодарил за неизменную поддержку со стороны Британии территориальной целостности Украины и свободы судоходства в регионе", - говорится в сообщении.
Также Зеленский и Джонсон обсудили дальнейшее взаимодействие между странами по развитию оборонных возможностей Украины и укрепление украинского флота.
Зеленский передал Джонсону список из почти 450 украинцев, которых незаконно удерживают на временно неподконтрольных территориях и в России.
Также стороны обсудили взаимодействие в сфере энергетики, в частности атомной, и вызовы для европейского региона в связи с реализацией проекта "Северный поток - 2". Зеленский подчеркнул, что проект является геополитическим оружием России.
Кроме того, стороны обсудили дальнейшие меры политического диалога на высшем уровне, включая проведение инаугурации заседания диалога стратегического партнерства.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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