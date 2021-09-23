Развитие оборонных возможностей и стратегическое партнерство: Зеленский встретился с Джонсоном

Об этом сообщает ОПГ .



Представители стран встретились на полях 76-й Генассамблеи ООН.

Отмечается, что Зеленский и Джонсон оценили первые результаты внедрения Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Британией.

Так, стороны заявили о росте двустороннего товарооборота в первом полугодии этого года более чем на 70%.

Представители стран обсудили ситуацию по безопасности на Донбассе и вокруг Украины, в частности в Черноморско-Азовском регионе.

"Зеленский поблагодарил за неизменную поддержку со стороны Британии территориальной целостности Украины и свободы судоходства в регионе", - говорится в сообщении.

Также Зеленский и Джонсон обсудили дальнейшее взаимодействие между странами по развитию оборонных возможностей Украины и укрепление украинского флота.

Зеленский передал Джонсону список из почти 450 украинцев, которых незаконно удерживают на временно неподконтрольных территориях и в России.

Также стороны обсудили взаимодействие в сфере энергетики, в частности атомной, и вызовы для европейского региона в связи с реализацией проекта "Северный поток - 2". Зеленский подчеркнул, что проект является геополитическим оружием России.

Кроме того, стороны обсудили дальнейшие меры политического диалога на высшем уровне, включая проведение инаугурации заседания диалога стратегического партнерства.