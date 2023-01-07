Об этом говорится в обнародованном тексте закона.

Новый закон допускает использование в стране фильмов, музыки и компьютерных программ без согласия их правообладателей из "недружественных" стран. Документ также легализует ввоз в Беларусь товаров без разрешения их иностранных правообладателей – причем из любых, а не только "недружественных".

Для того чтобы импорт товаров без санкции правообладателя не считался преступлением, достаточно его включения в перечень "существенно важных" для внутреннего рынка.

Кроме того, в документе отмечается, что такое решение – "развитие интеллектуального и духовно-нравственного потенциала общества" и "уменьшение критической нехватки на внутреннем рынке продовольственных и других товаров".

В то же время в законе указано, что за использование иностранных компьютерных программ, музыки, телепередач и "аудиовизуальных произведений" должно выплачиваться вознаграждение. Но если зачисленное на счета патентного органа роялти не будет востребовано в течение трех лет, эти деньги переходят в бюджет Беларуси.

Известно, что закон беларусский диктатор Лукашенко подписал еще 3 января.

6 января в Беларусь прибыли два очередных эшелона с военной техникой России, в том числе КамАЗы, "уралы", БАЗы с символикой Z. Это происходит в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства Беларуси и России.

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