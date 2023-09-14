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Аналитика

Развитие ІТ в Украине: текущая ситуация и перспективы, - исследование YouControl

14 сентября, 2023 четверг
14:40
Экономика

Несмотря на жизнестойкость, продемонстрированную IT-рынком на начальном этапе полномасштабной войны, в 2023 году начали поступать нелестные сигналы об ухудшении ряда индикаторов рекрутинга, деловой активности и финансового состояния рынка информационных технологий

Финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк с помощью инструмента YC.Market подготовил секторальное исследование основных изменений и новых тенденций экономического развития украинского IT-рынка во время военного положения.

Методология исследования

Для формирования выборки исследования были отобраны все действующие компании Украины с ненулевым чистым доходом за 2022 год. Для полноты датасет дополнен IT-компаниями с "нестандартными" КВЭДами, включая часть украинских разработчиков, импортеров и торговцев софтом с основной специализацией Тиражирование звуко-, видеозаписей и программного обеспечения; Оптовая торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением.

Что с экспортом IT

Агрессивное полномасштабное вторжение России остановило неустанный рост экспорта IT-услуг. Апогея данный показатель IT-активности достиг накануне российского вторжения в 4 квартале 2021 года, когда в страну было заведено 2,1 млрд долларов США. С тех пор средние объемы экспорта компьютерных услуг постепенно спустились до отметки 1,7 млрд долларов, то есть уровень просадки объемов квартальной экспортной IT-выручки составил около -20%.

И хотя доля сектора в общем экспорте товаров и услуг Украины за полтора года войны возросла с 8,8% до 13,4%, в настоящее время рассмотрение IT-сектора в качестве локомотива наращивания экспортных мощностей далеко от довоенных оптимистических ожиданий.

География IT-бизнеса в Украине

Две третьих суммарного чистого дохода, задекларированного IT-компаниями Украины в 2022 году, были сконцентрированы в столице Украины - 123,7 из 184,4 млрд грн. В Киеве официально зарегистрировано 3013 (52,4%) компаний из сферы информационных технологий с известной ненулевой выручкой, которая была сгенерирована в течение 2022 - первого года войны.

Со значительным отрывом от столицы на IT-карте Украины видны такие полюсы концентрации бизнеса в сфере информационных технологий, как Львовская (10,4% доходов), Харьковская (8,1%), Днепропетровская (4,2%), Винницкая (3,4%) и Одесская (1,7%) области.

Наименьшие суммы чистых доходов от реализации продукции в 2022 году задекларировали IT-компании регионов со значительной долей временно оккупированных территорий: Луганской, Донецкой и Херсонской областей.

Какие IT-компании стали лидерами по доходам на рынке?

На основании ранжирования 5749 IT-компаний по чистому доходу в 2022 г. было определено 25 компаний-лидеров сферы информационных технологий. Отметим, что речь идет именно о ренкинге юридических лиц на основе официальной выручки, поэтому IT-бренды с созвездиями родственных компаний и разветвленными сетями ФЛП получили более низкие места, чем гипотетически могли бы демонстрировать в случае консолидации финансовой отчетности.

На первом месте оказалась основная дочерняя компания холдинга EPAM Systems в Украине с задекларированной чистой выручкой 20 млрд грн, что на 37.5% выше показателя 2021 года. На втором – GlobalLogic Ukraine (чистый доход 11.5 млрд грн, +49%). Тройку лидеров замыкает Luxoft Solutions (чистый доход в 5.9 млрд грн, +63%). Понятно, что высокие темпы прироста номинированной в гривне выручки в течение первого года войны обусловлены высокой долей валютных доходов, учитывая внешнюю структуру заказов данных глобальных компаний. Поэтому с поправкой на девальвацию национальной валюты в 2022 году эти темпы роста не будут выглядеть такими гигантскими и могут тускнеть на фоне успехов роста предыдущих лет.

Примечательно, что среди ряда так называемых галер с аутсорсинговой бизнес-моделью глобального бизнеса, в рэнкинг топ 25 попали и национальные продуктовые IT-компании, в частности, ООО "Финтех Бенд", которому принадлежит финтех-проект Monobank, ООО "Мегого" с одноименным. OTT-медиасервис в сфере потокового мультимедиа или крупнейший маркетплейс Украины ООО "УАПРОМ".

Как и где растет количество украинских IT-ФОПов

Во время первого года войны наиболее быстрыми темпами количество активных IT-ФОП росло в Волынской, Хмельницкой, Кировоградской, Полтавской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Высокий прирост индивидуальных айти-бизнесменов на уровне 17-20% наблюдался в западных и центральных регионах, относительно менее пострадавших от агрессивных действий врага.

Минимальными темпами, но все же росли полностью или частично временно оккупированные регионы прописки IT-ФОП, такие как АР Крым (+0.9%), Херсонская (+8.6%), Харьковская (+9.5%) и Луганская (9.7%) области. То есть количество зарегистрированных айтишников де-юре увеличивалось даже в захваченных врагом регионах, прежде всего из-за регистрации бизнеса на подконтрольной Украине территории внутренне перемещенными лицами со старой пропиской.

Для полноты вывода следует учитывать, что существенная часть юридически активных ІТ-ФОПов фактически прекратили свою деятельность из-за таких факторов, как переезд за границу и снижение спроса на их услуги даже при длительной рассрочке уплаты единого налога при условии нулевого представления отчета, что определенное время не давало стимулов айтишникам признавать факт приостановки своей бизнес-деятельности в украинской юрисдикции.

Популярный месседж о бесперебойном официальном росте количества ФОП, несмотря на вызовы военного времени, следует воспринимать довольно скептически. Вряд ли номинальные темпы роста данного показателя корректно отражают рыночную динамику в IT, о чем свидетельствуют отрицательные тренды в объемах экспорта, а также сигналы неопределенной ситуации с локального рынка труда.

Таким образом, за номинальным ростом отдельных индикаторов IT-сектора, в том числе официального количества ФОП или гривневой выручки, могут быть скрыты достаточно неутешительные тенденции разрушительного влияния военно-политических и макроэкономических факторов на отрасль, традиционно считавшуюся драйвером будущего успеха украинской экономики.

На самом деле "айти-бульдозер" затормозил и пробуксовывает. Это следует признать на уровне экономической политики, более тщательно разобравшись в симптомах, системных причинах и прогнозных последствиях, чтобы наработать пути выхода из ловушки стагнации.

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