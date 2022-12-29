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"Развитие деменции в результате интоксикации тяжелыми металлами": американский врач в суде дал показания о состоянии Саакашвили

29 декабря, 2022 четверг
18:44
Криминал Михаил Саакашвили

Саакашвили имел интоксикацию тяжелыми металлами, следствием чего явилось повреждение головного мозга и развитие у него серьезной прогрессирующей деменции

Об этом сообщает BBC.

В тбилисском городском суде состоялось очередное заседание по ходатайству защиты экс-президента, ныне заключенного Михеила Саакашвили о его увольнении или отсрочке ему уголовного наказания

Свидетельство суду давал американский токсиколог Дэвид Смит. Его подключили к процессу видеосвязью с США.

Эксперт, чьи показания переводили в ходе процесса на грузинском языке, считает, что Саакашвили имел интоксикацию тяжелыми металлами, следствием чего стало повреждение головного мозга и развитие у него быстро прогрессирующей серьезной деменции.

Кроме того, по словам Смита, в Саакашвили периферическая нейропатия, повреждение пищеварительной системы и жизненно важных органов, как сердце, печень и почки.

Адвокаты обратились в суд с ходатайством об увольнении или отсрочке уголовного наказания Саакашвили, ссылаясь именно на состояние его здоровья и диагнозы.

На предыдущем процессе Саакашвили ненадолго включили в заседание с помощью видеосвязи из клиники "Вивамеди", в которую его перевели из руставской тюрьмы в мае этого года.

Это было первое появление Саакашвили перед публикой за последние несколько месяцев. Заметно похудевший Саакашвили с трясущимися руками так и не смог выступить в суде и отказался от участия в процессе после объявленного судьей небольшого перерыва. По словам адвокатов, ему стало плохо, поэтому к подсудимому вызвали врачей. Больше к процессу он не приобщался.

Близкие Саакашвили уже давно бьют тревогу из-за его состояния, считая единственным выходом для спасения его жизни перевода в клинику за границу. Созданная народным защитником экспертная группа по мониторингу медобслуживания Саакашвили также оценила его состояние как тяжелое.

Но в партии власти экс-президент обвиняется в симуляции, а его сторонников – в спекуляциях относительно его состояния. Власти говорят, что Саакашвили находится в соответствующей клинике и государство делает все для защиты его здоровья.

Саакашвили, обладающий украинским гражданством, был задержан в октябре прошлого года в Тбилиси, вскоре после возвращения в Грузию. Его обвиняют по нескольким уголовным статьям. За двумя из них он был заочно приговорен к шести годам лишения свободы еще до возвращения в Грузию.

  • 20 декабря президент Украины Владимир Зеленский призвал грузинские власти проявить милосердие к экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили и перевести его в клинику Украины, любой европейской страны или США. В то же время в МИД Украины заявили о грубом нарушении прав человека в Грузии, имея в виду Саакашвили.
  • 27 декабря в Европарламенте заявили , что Грузия никогда не станет членом ЕС, если Саакашвили умрет в тюрьме.

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Здоровье
Грузия
США
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