Развертыванием Сил терробороны мы можем не допустить нового вторжения РФ, - командующий Сил ТрО Галушкин

Об этом Галушкин рассказал в интервью "АрмияИнформ".



"Ключевое в этом Законе (о национальном сопротивлении, - ред.) то, что мы можем развернуть Силы терробороны к началу войны и к мобилизации войск. И этим вообще не допустить войны", - сказал Галушкин.



Силы терробороны согласно закону можно развернуть после того, как будет введен в действие Сводный план терробороны Украины или план терробороны в отдельных местностях. Ввести его может только президент своим указом, и для этого не нужно введение военного положения.



"Главнокомандующий сделал представление, Совет нацбезопасности и обороны провел заседание, принял решение, президент утвердил своим указом, и я развернул полностью Силы терробороны. На мои 10 тыс. (штат ТрО мирного времени, - ред.) легло несколько сотен тысяч вооруженных резервистов ТрО, которые взяли под контроль всю Украину. Возможно, это вообще остановит намерения противника перейти к открытой агрессии", - рассказал Галушкин.



Он отметил, что в таком случае Силы ТрО возьмут под контроль все коммуникации, пути, мосты и железнодорожные узлы, эти места подготовят для развертывания основных составляющих ВСУ.



"Ситуация может быть такой, что именно Силы ТрО первыми начнут боевые действия - если основные силы еще на стадии мобилизации, или еще не прибыли в район проведения операции. Поэтому мы будем готовить людей и к этому тоже. Мы должны научить людей брать под контроль все находящееся на территории областей и районов, и защищать местное население", - отметил Галушкин.

Напомним, с 1 января 2022 года вводится в действие Закон Украины "Об основах национального сопротивления", согласно которому ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ.

1 января стало известно, что Силы территориальной обороны возглавил бригадный генерал Юрий Галушкин.

10 января Галушкин сообщил, что в ближайшее время будут укомплектованы четыре региональных управления и 25 бригад Сил терробороны.

В Минобороны сообщили, что в Украине планируется сформировать 25 бригад Сил территориальной обороны, которые объединят более 150 батальонов.



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