Развертывание войск РФ у украинской границы и в оккупированном Крыму: спутники Maxar показали новые снимки российской техники
Спутники американской компании Maxar Technologies сделали новые фотографии скопления войск Российской Федерации у границ Украины, в оккупированном Крыму и Беларуси
Об этом сообщают CNN и корреспондент BuzzFeed News Кристофер Миллер.
Как передает издание, Maxar и другие поставщики спутниковых снимков заявили, что за последние несколько месяцев произошло увеличение существующих российских военных полигонов и гарнизонов примерно в 250 км от украинской границы.
"Практически в каждом лагере в Беларуси, Крыму и западной части России были замечены военные палатки и укрытия. Это свидетельствует о том, что подразделения теперь укомплектованы личным составом, а также о повышении общей боеготовности", - говорится в сообщении.
Журналист Миллер отмечает, что на снимках видны полигоны в Беларуси рядом с украинской и польской границей, а также в центре страны. В частности, на одном из них видны российские ракетные комплексы "Искандер".
На следующих снимках виден еще один полигон в Беларуси, а также российские войска и техника в оккупированном Новоозерном, что в Крыму.
Еще несколько снимков над оккупированным полуостровом датируются 31 января и 1 февраля.
Следующие снимки показывают скопление техники на Западе России, их спутники сделали 19, 26 и 28 января.
- Напомним, 20 января спутники Maxar сделали снимки скопления российских войск у границ Украины на полигонах в Климово, Ельне, Клинцах и Погоново.
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