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Развертывание глобальной сети интернет-покрытия: SpaceX вывела на орбиту новую партию мини-спутников

4 февраля, 2022 пятница
11:16
Наука SpaceX

В четверг, 3 февраля, тяжелая ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту партию из 49 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink

Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX в Twitter.

"Вывод 49 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Как известно, запуск был произведен в 13:13 по времени Восточного побережья США (в 20:13 по Киеву) из стартового комплекса 39A на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Орбитальная группировка SpaceX теперь состоит из 2089 космических аппаратов весом 290 кг каждый. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Отмечается, что примерно через 15,5 минуты после запуска 49 спутников отделились от второй ступени ракеты на эллиптической переходной орбите высотой до 340 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 540 км.

Это было уже 37 вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Предыдущая партия спутников Starlink была запущена 19 января.

При этом, многократная первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в шестой раз, примерно через девять минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, расположенную в Атлантике примерно в 640 км от космодрома.

Кроме того, специальные спасательные суда SpaceX должны были выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запуске своих ракет.

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