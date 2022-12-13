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"Развернулись и дременули в Крым". Ракетный комплекс "Нептун" в феврале спас Николаев от российского десанта, - СМИ

13 декабря, 2022 вторник
13:09
война с Россией

Первое боевое применение ракетного комплекса "Нептун", потопившего российский крейсер "Москва", произошло в последние дни февраля, и это спасло Николаев от российского десанта

Об этом говорится в статье "Потопить "Москву": неизвестные детали. Как украинский "Нептун" уничтожил флагман российского флота".

"Почти никто об этом не знает, но первое боевое применение "Нептунов" произошло отнюдь не в апреле, а в первые дни полномасштабного вторжения России. Именно тогда три российских десантных корабля выдвинулись из портов в Крыму и двинулись в сторону украинского побережья в Николаевской области" "Высадка войск РФ в этом районе давала им плацдарм для атаки и на Николаев, и на Одессу. Именно для поражения этих кораблей были выпущены три первых "Нептуна"", - говорится в статье.

По охоте собеседника в военных кругах, причастного к проекту "Нептун", первые пуски были с юга Одесской области, а стреляли в направлении Николаева.

"Поэтому ракеты должны были пройти над Одессой и чтобы это было безопасно для города, их пустили не на высоте 5-6 метров над водой, как это должно быть, а где-то на 120 метрах. Очевидно, что россияне их засекли и скорее всего уничтожили Там интересно, что они даже сбили свой же самолет, который в том районе охотился на "Нептуны", - рассказал собеседник.

В статье сообщается, что точно определить, какой это был день не получилось, но это произошло не позже 26 февраля. Именно в тот день Генштаб выпустил официальное сообщение о том, что российский военный корабль сбил свой самолет над Черным морем.

Собеседники сообщили, что ни один из "Нептунов" не поразил свою цель, но российские десантные корабли, застигнутые самой возможностью подобных ракетных ударов, развернулись и дрогнули в Крым.

"Их "удивление" можно понять. Ведь "Нептунов" на конец февраля на вооружении ВСУ не должно быть. После успешных государственных испытаний в 2020-м, "Нептун" приняли на вооружение, но в реальности проект поставили на паузу. Лишь к концу того" года, в частности после встречи руководителя КБ "Луч" Олега Коростелева и Владимира Зеленского, по личному требованию президента на "Нептун" нашли деньги. Первый полноценный комплекс на новом шасси от "Татры" был собран в августе 2021 года перед парадом к 30-й годовщине Дня Независимости", - говорится в статье.

  • 26 февраля председатель. Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что ПВО отразили атаку и десант в Николаевской области не высадился.
  • Участник российско-украинской войны, нардеп Роман Костенко позже заявил, что вполне вероятно, что РФ будет продвигаться на южном направлении. И высадка морского десанта РФ в Одессе возможна только при условии, если будет сломана оборона Николаева.
  • Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен 13 апреля украинскими ракетами "Нептун".
  • В Министерстве обороны России подтвердили , что ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения.
  • 14 апреля стало известно, что крейсер утонул . Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил , что вместе с частью экипажа был ликвидирован также командир корабля Антон Куприн.

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