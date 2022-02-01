Развернули на границе с Финляндией: Польша закрыла въезд в Евросоюз депутату Госдумы РФ Милонову

Об этом сообщает Znak.com.



По словам Милонова, о запрете на въезд в ЕС он узнал, когда попытался попасть в Финляндию.



Причиной такого решения российский депутат считает оскорбительные высказывания в адрес польских пограничников.



"У меня было приглашение со стороны правительства Финляндии… Санкции усложнят мою работу в группе дружбы с Финляндией. Но в целом я не расстроен. Страны, с которыми имею особые отношения, не входят в зону шенгена: ЦАР, Армения, Ливан, Мали. Уже 20 лет в Европу не ездил. Кроме Финляндии…", - сказал Милонов.



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