Развернули на границе с Финляндией: Польша закрыла въезд в Евросоюз депутату Госдумы РФ Милонову
Польские власти закрыли въезд в Евросоюз скандальному депутату Госдумы РФ Виталию Милонову, заблокировав его шенгенскую визу
Об этом сообщает Znak.com.
По словам Милонова, о запрете на въезд в ЕС он узнал, когда попытался попасть в Финляндию.
Причиной такого решения российский депутат считает оскорбительные высказывания в адрес польских пограничников.
"У меня было приглашение со стороны правительства Финляндии… Санкции усложнят мою работу в группе дружбы с Финляндией. Но в целом я не расстроен. Страны, с которыми имею особые отношения, не входят в зону шенгена: ЦАР, Армения, Ливан, Мали. Уже 20 лет в Европу не ездил. Кроме Финляндии…", - сказал Милонов.
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