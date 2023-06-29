Об этом сообщила пограничная полиция Молдавии.

Отмечается, что гражданин России, связанный с пророссийскими войсками на Донбассе, был обнаружен в пассажирском потоке в международном аэропорту Кишинева. Он пытался попасть в Молдову.

"Гражданина не пропустили через государственную границу, а после проведения проверки вернули самолетом в страну отправления", - говорится в сообщении.

Пограничники напомнили, что в условиях чрезвычайного положения в Молдове, а также войны, начатой Россией против Украины, на всех пунктах пропуска через государственную границу применяют протоколы безопасности, предусматривающие дополнительный контроль пересечения государственной границы для путешественников, особенно для иностранных граждан.

Фото: Пограничная полиция Молдовы

Фото: Пограничная полиция Молдовы

За прошедшие сутки Молдова отказала во въезде 32 иностранцам.