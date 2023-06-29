Развернули домой в аэропорту: в Молдову не пустили россиянина, связанного с боевиками на Донбассе
Пограничная полиция Молдавии не пропустила через границу страны гражданина России, связанного с пророссийскими вооруженными формированиями
Об этом сообщила пограничная полиция Молдавии.
Отмечается, что гражданин России, связанный с пророссийскими войсками на Донбассе, был обнаружен в пассажирском потоке в международном аэропорту Кишинева. Он пытался попасть в Молдову.
"Гражданина не пропустили через государственную границу, а после проведения проверки вернули самолетом в страну отправления", - говорится в сообщении.
Пограничники напомнили, что в условиях чрезвычайного положения в Молдове, а также войны, начатой Россией против Украины, на всех пунктах пропуска через государственную границу применяют протоколы безопасности, предусматривающие дополнительный контроль пересечения государственной границы для путешественников, особенно для иностранных граждан.
Фото: Пограничная полиция Молдовы
Фото: Пограничная полиция Молдовы
За прошедшие сутки Молдова отказала во въезде 32 иностранцам.
- 13 июня Молдова не пропустила российского наемника из абхазского батальона "Пятнашка" проехать транзитом в Украину. Его остановили в международном аэропорту Кишинева.
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