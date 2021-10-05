Развели как лохов: Экс-тренер Кличко заподозрил Усика и Джошуа в договорном бою
Бывший член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев заявил, что победа Александра Усика над Джошуа могла быть срежиссированной
Об этом Городничев заявил на своем канале в YouTube.
По его словам, Джошуа ничего не делал, чтобы победить в поединке против Усика, поэтому сложилось впечатление, что бой был договорным.
"Такое ощущение, что нас развели. Мы как клоуны, а они смотрят на нас сверху, как в цирке. Такое ощущение, что нас разводят до сих пор. Видно, там какой-то договорняк", - сказал Городничев, ранее работавший ассистентом у американского тренера Владимира Кличко Джонатона Бэнкса.
Он отметил, что ему все напоминает сценарий, по которому Джошуа сначала сенсационно проиграл американцу Энди Руису летом 2019 года, а затем в декабре спокино взял у него реванш.
"Если говорить по поводу Джошуа, то создается впечатление, что они хотят повторить тот же сценарий, который был с Энди Руисом. Он притворился идиотом, ему по барабану, лишь бы деньги капали, а остальное неважно. В Джошуа контракт на $ 100 млн с арабами где на три боя. Возможно, я ошибаюсь, но выскажу свою версию. Поскольку с Фьюри очень трудно договориться, а в Джошуа миллионный контракт на три боя, то ему нужно боксировать ", - пояснил Городничев.
Он добавил, что во втором поединке Джошуа возьмет в Усика реванш и отработает свои деньги.
"Усику повезло, спасибо Красюк и K2. Им сказали:" Давайте пустим свежую кровь ". Чтобы Джошуа закрыть контракт с арабами, ему надо провести три боя. Смотрим: первый он проигрывает, другой выигрывает и, возможно, они могут сделать третий. Вот они, вероятно, придумали такую историю. Взяли и развели нас как лохов ", - рассказал Городничев.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 25 сентября, Александр Усик победил Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.
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