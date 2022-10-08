Разведывательный самолет США пролетал над Балтийским морем вскоре после взрывов на "Северном потоке-2", - Reuters
Разведывательный самолет Военно-морских сил США P-8A Poseidon пролетел вблизи места разрыва трубопровода "Северный поток-2" в Балтийском море спустя несколько часов после того, как появились первые его повреждения
Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные сервиса Radarbox.
"Самолет ВМС США P-8A Poseidon… совершал обычный морской разведывательный полет в Балтийском море, не связанный с утечками газа из трубопроводов "Северного потока", – сказала спикер ВМС США в Европе и Африке капитан Тамара Лоуренс.
Она отказалась уточнять, мог ли собрать разведывательный самолет данные, способные помочь установить обстоятельства взрывов на "Северных потоках".
Данные свидетельствуют, что P-8A Poseidon находился над Северным морем в момент, когда шведские сейсмологи зарегистрировали подводный взрыв к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Самолет, вылетевший из Исландии, около часа совершал регулярный полет над Польшей, а затем отправился в направлении Балтийского газопровода. В ВМС США подтвердили, что это был именно их разведывательный борт.
Пока неясно, какую роль играют американские военные в европейском расследовании разрывов трубопроводов, хотя президент Джо Байден говорил о том, что с этой целью могут быть отправлены водолазы.
- 4 октября Швеция закрыла район Балтийского моря вокруг утечки газа из трубопровода, который произошел в ночь на 26 сентября. 27 сентября премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов является результатом умышленных действий.
- 5 октября спикер Путина заявил: Россия надеется, что ее привлекут к расследованию взрывов на "Северных потоках". Хотя до сих пор ее никто даже не собирался привлекать к этому.
- 6 октября Москва предложила начать транспортировку газа по исправной ветке "Северного потока - 2", фактически легализовав подсанкционный газопровод.
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