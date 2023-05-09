Разведывательный беспилотник США патрулирует небо недалеко от оккупированного Крыма
США отправили разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk для патрулирования неба над Черным морем
Об этом сообщает портал Flightradar24.
По данным портала, беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE11 сейчас патрулирует воздушное пространство над Черным морем.
Он вылетел с авиабазы Сигонелла у итальянского города Катания на Сицилии и уже несколько часов летает над Черным морем.
- 14 марта в международном авиапространстве над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. В результате инцидента дрон был сбит. После инцидента США начали переговоры с РФ на "высшем уровне" и вызвали посла России в Вашингтон.
- Российский посол в США Анатолий Антонов после инцидента с ущербом американского дрона MQ-9 Reaper над Черным морем сказал, что Москва не хочет конфронтации с Соединенными Штатами, но "американским самолетам нечего делать вблизи российской границы".
- 16 марта министерство обороны США обнародовало видео столкновения российского Су-27 с американским дроном MQ-9 над Черным морем во вторник.
- Впоследствии координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что преследование российским пилотом американского беспилотника было сознательным и агрессивным действием .
- Позже журналисты CNN утвердили , что Соединенные Штаты анализируют, насколько целесообразно продолжать операции над Черным морем после уничтожения российским истребителем одного из них 14 марта.
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