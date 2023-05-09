Разведывательный беспилотник США патрулирует небо недалеко от оккупированного Крыма

Об этом сообщает портал Flightradar24.



По данным портала, беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE11 сейчас патрулирует воздушное пространство над Черным морем.

Он вылетел с авиабазы Сигонелла у итальянского города Катания на Сицилии и уже несколько часов летает над Черным морем.