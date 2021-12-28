Разведывательные самолеты США пролетели рядом с оккупированной территорией Донбасса, - Forbes

Об этом пишет Forbes.



Издание сообщает, что самолеты E-8C и RC-135V были в украинском воздушном пространстве примерно в 60 км от линии разграничения войск.



E-8C имеет мощный радар для отслеживания движущихся объектов в течение определенного времени, что позволяет узнать передвижение до 600 единиц боевой техники в радиусе более 250 км.



Boeing RC-135V предназначен для радиоэлектронной разведки и способен отслеживать переговоры экипажей.



В Forbes отметили, что миссия также несет символический характер, ведь ее осуществили, несмотря на недавнюю осторожность главы МИД РФ Сергея Лаврова о "серьезных последствиях размещения сил НАТО" у границ России. Самолеты имели включенные транспондеры, что позволяло россиянам отслеживать их местонахождение.

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