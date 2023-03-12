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Разведывательные дроны Минобороны должно покупать и может это делать, - Дана Яровая

12 мартa, 2023 воскресенье
21:52
война с Россией Дана Яровая с защитником Украины

По словам волонтера, они есть на вооружении в ведомстве

Об этом Дана Яровая рассказала в программе " Война и волонтеры " журналистки Еспресо Кристины Парубий.

"Разведывательные дроны, то есть "мавики", есть на вооружении. Министерство обороны их должно закупать, - говорит Дана Яровая. - Этот вопрос в Минобороны я ставлю без конца. Они могут это делать. Но все видели интервью министра обороны, где он сказал, что они не нужны на фронте, что это свадебные дроны… Но это глаза нашей армии… Не надо выезжать на танке за пять километров, по которому сразу отработает артиллерия, а только поднять дрон, увидеть, что там стоит артиллерия и ударить по ней".

Это можно делать во взаимодействии с боевыми дронами. Военные запускают "птичку", она сбрасывает снаряд по оккупантам и возвращается.

"Кстати, 8 марта мне ребята прислали видео, где задвухсотили трех пилотов, - добавляет Дана Яровая. - Это разведка. Они дислоцировались в каком-то доме, они их как-то вычислили и уничтожили. Наши ребята сидели в укрытии, в определенном месте дислокации и благодаря дрону уничтожили живую силу и еще танк. Никто не выходил в контактный бой. Ударные дроны - высокоинтеллектуальные средства ведения боя. Это бесконтактное сражение. Посмотрите, что наделал Израиль в Иране. Когда полетели беспилотники, они уничтожили все, что нужно было Израилю. Россиян гораздо больше. Они большие, а мы должны быть умными".

  • Напомним, по просьбе Генерального штаба Дана Яровая начала покупать ударные дроны и противотанковые снаряды к ним.
Общество
оружие
военные силы Украины
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